Katia Ricciarelli, ex moglie Pippo Baudo/ Il divorzio e l’appello in tv: “Vorrei…”

Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, è tornata di recente sulla loro separazione e su quel rapporto che, a distanza di anni, vorrebbe finalmente poter recuperare. Nel corso di un’intervista concessa a Tiberio Timperi, la cantante – che ha posato il conduttore nel 1983 dopo aver avuto una lunga relazione di 13 anni il tenore José Carreras – ha parlato della loro separazione nel 2004 e del divorzio scaturito dalla volontà di entrambi. “È stata una separazione consensuale – ha ammesso la diva – Io penso che quando le cose non funzionano bisogna avere il coraggio comunque di troncare”. Nel ripercorrere i suoi anni al fianco del celebre conduttore, la Ricciarelli ha più volte parlato di un sentimento speciale che ricorda ancora oggi con affetto. “Mi ha dato tanto amore che non ho sentito la mancanza di mio padre”, ha rivelato infatti a Domenica In, dove ha inoltre colto l’occasione per lanciare un appello al suo ex.

Pippo Baudo: “Katia Ricciarelli è uno dei miei tre grandi amori”

Katia Ricciarelli fa parte dei tre grandi amori che hanno segnato la vita sentimentale di Pippo Baudo, così confermato dall’artista in un’intervista a Maurizio Costanzo. “Ho avuto dei grandi amori… Tre, importanti: Angela Lippi, la madre di Tiziana mia figlia, e poi Alida Chelli che è stata una donna importante veramente, era una donna eccezionale… e poi Katia Ricciarelli con la quale ho avuto un matrimonio durato molti anni […] ma con Katia non ci sentiamo più”. Dalla separazione del 2004, infatti, i due non si sentono più, ma negli ultimi mesi entrambi avrebbero manifestato la volontà di riallacciare i rapporti. A lanciare numerosi appelli, soprattutto Katia Ricciarelli, che diverse volte, nel corso delle interviste più recenti, ha ammesso di essere finalmente pronta a rompere quel muro che per tanto tempo li ha divisi. “Dopo 18 anni, ora forse sarebbe il caso di dirci “buongiorno, buonasera, come stai” – ha ammesso l’artista a Domenica In – Pensavo che il nostro amore sarebbe stato l’ultimo della mia vita. Non è bello avere questo peso nel cuore”.

Katia Ricciarelli accoglie l’appello di Pippo Baudo: “mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”

“Pippo (Baudo, ndr) ha scritto un libro, bellissimo, dove dice che vorrebbe far pace con le sue ex. Io sono una sua ex, siamo stati tanti anni insieme. Ecco, Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”: è con queste parole che Katia Ricciarelli, qualche mese fa, si è rivolta a Pippo Baudo dai microfoni di Domenica In. La cantante ha infatti ammesso di essere pronta a lasciarsi alle spalle gli attriti e i silenzi del passato e di attendere soltanto un cenno da parte del conduttore. Cenno che potrebbe arrivare già questa sera, quando su Rai 1 andrà in onda uno spettacolo-evento tutto dedicato all’artista: Buon compleanno Pippo Baudo. Per l’occasione, infatti, tutte le star della tv si riuniranno per regalargli un omaggio senza precedenti a 60 anni dall’inizio della sua sfavillante carriera. Ci sarà occasione per ripercorrere quel capitolo dedicato alla sua ex moglie, con una riappacificazione a quindici anni dal loro addio?



