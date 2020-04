Katia Ricciarelli, ex moglie Pippo Baudo/ L’amore per il cane Ciuffy: “Altrimenti sarei sola” (Domenica In)

Katia Ricciarelli nuovamente ospite in collegamento video da Mara Venier a Domenica In. Una puntata che anche questa volta si preannuncia particolare, con l’ex moglie di Pippo Baudo pronta a raccontarsi in un momento molto delicato per tutto il mondo. L’emergenza coronavirus l’ha costretta a casa come tutti gli italiani, come aveva già raccontato in una precedente ospitata. Nella fattispecie la Ricciarelli si è imposta un isolamento da metà febbraio, rivedendo interamente le abitudini delle sue giornate: “A casa ci sono tante cose da fare, come le pulizie ad esempio. Prima ero capace ma non avevo tempo. L’unica cosa che non mi va di fare è di stirare. Sono da sola, con Ciuffy, il cagnolino”. Proprio Ciuffy, il suo cagnolino, rappresenta un pilastro nella vita della Ricciarelli. Con lui condivide la quotidianità e la vita.

Katia Ricciarelli festeggia la Pasqua a Domenica In

E’ sempre graditissima la presenza di Katia Ricciarelli in tv. Anche se si tratta di un semplice collegamento video, Mara Venier è pronta a coccolare la sua ospite, come se fosse una normale puntata di Domenica in. Ovviamente si profila un’intervista particolare, con la Pasqua e le festività incombenti. Come festeggerà la Ricciarelli ai tempi del coronavirus? Di sicuro in compagnia di Ciuffy, il cagnolino con cui condivide la quarantena da metà febbraio. Lo spirito di Katia Ricciarelli è davvero invidiabile: all’età di 74 anni non si perde d’animo e vive questo momento con grande forza. L’ex moglie di Pippo Baudo, a Domenica In, avrà modo di ripercorrere la sua lunga carriera, divisa tra musica, famiglia e amore. Tutte e tre le cose hanno rappresentato dei veri e propri capisaldi nella vita di Katia, legatissima ai valori della famiglia, ma anche della amicizia. Valori ai quali la Ricciarelli si è attaccata nonostante un passato difficile. L’artista ha infatti confessato di aver visto suo papà una sola volta e all’età di dodici anni. L’assenza di una figura paterna non ha impedito a Katia Ricciarelli di imporsi come cantante lirica e di sviluppare un carattere forte. A Domenica In, probabilmente, tornerà a parlare di questi argomenti; così come i vecchi grandi amori, tra i quali il tenore spagnolo Josè Carreras. Dal passato al presente, con un occhio al futuro: Katia Ricciarelli si prende la scena a Domenica In.



