Katia Ricciarelli “Federica è una mummia che ride”/ “La più furba, frega tutti…”

Katia Ricciarelli sembra essersi fatta un’idea non particolarmente positiva della nuova arrivata, la giovane Federica Calemme. Mentre quest’ultima prova ad ambientarsi nella spiatissima Casa e a conoscere sempre di più Gianmaria Antinolfi – sebbene abbia chiarito di avere fuori un altro ragazzo – la cantante lirica non sarebbe del tutto convinta della sua sincerità.

Katia Ricciarelli gaffe "Manuel? Come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta"/ L'ira dell'amico "cafona"

Durante un momento di svago con gli altri inquilini, nel bel mezzo di una partita a carte, Katia Ricciarelli si è ritrovata ad assistere ad un momento di tenera vicinanza tra l’ex professoressa de L’Eredità e l’imprenditore napoletano. I due ragazzi si trovavano sui divani in giardino, mentre chiacchieravano amabilmente condividendo la stessa coperta per ripararsi dal freddo. Federica in particolare, aveva tirato la coperta su fino a metà viso, sorridendo imbarazzata forse a qualche battuta di Gianmaria. Una scena che si è consumata proprio sotto gli occhi di Katia la quale, richiamando l’attenzione degli altri Vipponi, tra cui Giacomo Urtis seduto proprio al suo fianco, ha commentato: “Guardala, guardala… è una mummia che ride, lo vedi?”.

Clarissa Selassiè smaschera Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro/ "Sei la più falsa…", e pubblica le sue prove

Katia Ricciarelli contro Federica Calemme: “La più furba di tutti”

Al commento di Katia Ricciarelli, Giacomo Urtis si è limitato ad osservare dubbioso i due ragazzi di fronte a sé. Cercando il consenso del chirurgo dei Vip, la cantante lirica ha aggiunto: “Lei è la più furba di tutti, sta zitta zitta e frega tutti…”. Non è chiaro cosa le abbia fatto la giovane Calemme per aver portato la Ricciarelli a dedurre ciò della ragazza, ma non è certo la prima volta che la nota artista si lascia andare a commenti di questo tipo nei confronti dei concorrenti più giovani del reality.

Imma Battaglia attacca Katia Ricciarelli "Credo abbia pregiudizi per orientamento di Eva"/ "Mi aspettavo..."

Lo ha già fatto in passato con le sorelle Selassié, nei confronti delle quali ha spesso riservato parole molto dure. I suoi commenti, neanche a dirlo, sono spesso opposti ai pareri del pubblico da casa che tramite i social ha criticato il suo atteggiamento. “Ha una parolina dolce per tutti. Che carina”, ha commentato ironica una utente sotto al video postato dalla pagina Instagram GFVipVideo in cui la Ricciarelli esprime il suo duro parere nei confronti di Federica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA