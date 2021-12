Katia Ricciarelli felice dell’uscita di Alex Belli/ “Presenza negativa, schifati da…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’uscita di Alex Belli continua ad essere argomento di discussione. Pochi ne sentono la mancanza, altri, invece, gioiscono per la sua uscita. Tra questi c’è Katia Ricciarelli, stanca dei suoi eccessi. Lo confessa in giardino ad Aldo Montano, che si dice poi d’accordo con le sue sensazioni.

“Con tutto che può dispiacere per alcuni aspetti, perché in effetti per la Casa ha contato molto, però era ormai diventata una presenza negativa, – ha ammesso la Ricciarelli, facendo notare che ormai Alex era – una influenza che non mi piaceva. Per noi non era un bel vedere, mi spiace dirlo ma ho come tirato un sospiro di sollievo. La corda prima o poi si spezza.” Un’opinione che la cantante ribadisce poi anche in confessionale al Grande Fratello.

Katia Ricciarelli critica Alex Belli: “Schifati da certi atteggiamenti”

Il confessionale in questione viene mostrato nel corso del daytime del Grande Fratello Vip del 15 dicembre e mostra Katia Ricciarelli serena per l’uscita di Alex Belli dalla Casa. Le sue parole per l’attore, d’altronde, sono piuttosto forti: “Eravamo stanchi da questa situazione e anche schifati da questi atteggiamenti”, fa notare, con riferimento al comportamento di Alex con Soleil Sorge nonostante la moglie Delia Duran fuori a seguirlo. Nella Casa, insomma, c’è un’atmosfera diversa, meno tesa e molto più tranquilla. Come Katia, anche buona parte del pubblico era d’altronde stufa di seguire ogni settimana le vicende di questo triangolo amoroso composto proprio da Belli, Soleil e la Duran.

