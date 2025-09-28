Katia Ricciarelli, nuove rivelazioni su Pippo Baudo: “Presi anche un investigatore privato”.

Katia Ricciarelli è stata ospite a Verissimo anche domenica 28 settembre 2025. Tornata nel salotto di Silvia Toffanin, ha voluto rispondere per le rime alle accuse mosse nei suoi confronti dal web, da Giancarlo Magalli e da tanti telespettatori che non hanno accettato il suo racconto sull’ex marito Pippo Baudo. La cantante ha raccontato la sua versione dei fatti, precisando che anche durante il matrimonio, non sapeva che il conduttore avesse già un figlio, Alex Baudo.

Chi è Giulia Colonna, fidanzata di Mattia Furlani/ "Profonda intesa dal primo incontro in pista"

Quest’ultimo era stato ospite in trasmissione la scorsa settimana e aveva precisato di essere stato conosciuto a 30 anni da Pippo Baudo, e non 45 come invece aveva detto la Ricciarelli. Ad ogni modo, la cantante lirica si è detta arrabbiata dopo le accuse dell’ultimo periodo: “Sono triste, delusa e arrabbiata per tutti coloro che si permettono di giudicare. Dopo la scorsa intervista sono stata tanto attaccata, ma per fortuna sono circondata da persone che mi vogliono bene. Ci sono rimasta male, soprattutto dagli attacchi di persone che credevo fossero mie amiche”.

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi/ "Non la portavo spesso con me, soffriva la lontananza"

Katia Ricciarelli: “Mi sento tradita e offesa come donna e come moglie”

“Mi hanno detto di non dirle certe cose, ma io le devo dire“, ha spiegato Katia Ricciarelli, aggiungendo che nel corso del suo matrimonio si era sentita tradita e offesa: “Vi rendete conto di quello che ha detto? La sua versione è che Pippo Baudo non avrebbe mai detto niente a me, che ero sua moglie, che sapeva che aveva un figlio. A me Pippo disse all’epoca ‘io non so niente di lui, ma se fosse così facciamo il test del dna e lo riconosco’. Pippo, fino in fondo, ha sempre detto che non sapeva di avere un figlio. Ora mi sento tradita e offesa come donna e come moglie, ma ormai vado avanti con la mia strada”. Katia Ricciarelli ha anche ammesso che per un certo periodo aveva preso un investigatore privato, scoprendo che c’erano due appartamenti intestati alla segretaria del conduttore. Uno smacco che ancora oggi non è riuscita a perdonare.