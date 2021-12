Katia Ricciarelli/ Furiosa al GF Vip 2021 con Davide Silvestri: “Non ti riconosco!”

Katia Ricciarelli al GF Vip 2021 ha vissuto ore di profondo nervosismo subito dopo il suo risveglio. La cantante lirica, infatti, questa mattina ha trovato piatti sporchi lasciati in giro da alcuni suoi coinquilini che, nel cuore della notte, si sono preparati delle seadas, dolce tipico sardo, senza tuttavia premurarsi di riordinare. Al palesarsi di Davide Silvestri, l’artista gli ha domandato se fosse a conoscenza dell’accaduto e l’attore ha confessato di esserne il responsabile a Sophie, Soleil, Alessandro, Gianmaria e Jessica.

Di fronte all’ammissione, ma soprattutto alla non curanza dei suoi coinquilini, Katia Ricciarelli ha perso le staffe e, rivolgendosi a Davide, ha dichiarato: “Non ti riconosco più”. A quel punto, Jessica Selassiè ha spiegato di avere cucinato per tutti e che pensava che avrebbero pensato gli altri a ripulire. Katia, tuttavia, non si è lasciata convincere: “Questa omertà che hai tu non è bella, stai sempre zitta”. Davide e Jessica hanno ricordato alla cantante che loro si occupano costantemente della pulizia della Casa e che sono altri, semmai, coloro che meritano di essere ripresi sotto quest’aspetto.

KATIA RICCIARELLI E IL CONFRONTO AL GF VIP CON ALEX BELLI

Nella puntata di venerdì 17 dicembre 2021 del GF Vip, Katia Ricciarelli ha avuto modo di dire ancora una volta la sua in riferimento al comportamento di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge, senza fare ricorso a mezzi termini. Per l’artista, l’uomo è andato oltre le proprie aspettative, dimostrando di avere poco controllo della situazione e rischiando di rovinare non solo il suo percorso, ma anche quello degli altri.

Successivamente, Katia è stata chiamata a confronto proprio con Belli, entrato in Casa per salutare alcuni dei suoi compagni di viaggio (cosa che non gli era stato possibile fare lunedì 13, quando era stato squalificato per essere entrato in contatto diretto, ravvicinato e prolungato con la moglie Delia Duran e avere così infranto le regole legate all’emergenza Coronavirus, ndr). In quella circostanza la donna ha ribadito il suo pensiero, facendo notare all’attore quanto il suo comportamento negli ultimi tempi avesse preso una piega decisamente negativa. In ogni caso, ha voluto sottolineare l’affetto nei suoi confronti, oltre al sentimento di mancanza dopo la sua esclusione.

KATIA RICCIARELLI, GF VIP 2021: “NOMINO BIAGIO PERCHÉ…”

Dopo il face to face con Alex Belli, Katia Ricciarelli è stata chiamata da Alfonso Signorini, che le ha chiesto di comunicare ufficialmente quale fosse la sua intenzione in merito alla permanenza nel programma, prolungato fino a marzo. Per la gioia di tutti, la Ricciarelli ha scelto di restare ancora nella Casa per dare seguito alle tante emozioni vissute fino ad ora. Verso il termine della puntata le è stato inoltre comunicato di essere tra i preferiti della settimana, esente quindi dalla nomination.

Per il televoto, la cantante ha invece fatto il nome di Biagio D’Anelli e ha motivato la scelta affermando di non aver per nulla gradito i modi del ragazzo nel confronto con Alex Belli. Post diretta, la donna ha espresso tutto il suo malessere per la decisione di abbandonare da parte di Aldo Montano, una delle personalità con le quale ha legato maggiormente durante il suo percorso.

