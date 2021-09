Katia Ricciarelli furiosa al Grande Fratello vip “mi avete mancato di rispetto”/ Si “vendica” in puntata?

Katia Ricciarelli duro sfogo nella casa del Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è senza dubbio la persona più rispettata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, complice la sua età, tutti i concorrenti appaiono affascinati da lei e da quello che rappresenta. Durante il corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Katia Ricciarelli si è messa a nudo parlando dei suo vecchi amori Jose Carreras e Pippo Baudo.

Nel momento in cui ha nominato Pippo Baudo, è apparsa visibilmente commossa, consapevole del grande sentimento nutrito per il popolare conduttore: “Per te ci sarò sempre”, ha dichiarato, “perché ti voglio bene, ti rispetto e mi dispiace non averlo sempre saputo esternare”. Superati i momenti iniziali in cui la cantante lirica ha dimostrato una certa insofferenza anche attraverso asserzioni poco felici che le stavano compromettendo la permanenza nella casa, adesso pare vada tutto bene per Katia Ricciarelli visto che ha trovato il suo equilibrio.

Katia Ricciarelli: si sente esclusa dal gruppo?

Il discorso generazionale ha la sua importanza dentro la casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli non ha più una giovane età e certo non può cimentarsi in tutte le attività proposte nel reality. I pareri del pubblico sono per la maggior parte positivi, infatti Katia Ricciarelli sembra aver assunto le sembianze dell’intoccabile, in molti la temono, anche perché il suo curriculum parla chiaro. La cantante lirica è sempre pronta a dare una mano per le faccende domestiche, per la spesa, per la cucina, pertanto il suo è un atteggiamento propositivo che è di grande aiuto per la permanenza.

Proprio per questo nei giorni scorsi la Ricciarelli ha accusato i suoi coinquilini di escluderla dai momenti più goliardici: “Potevate chiamarmi che giocavo anche io. A me dispiace molto perché io sono sempre qua, a disposizione di tutti e voglio bene a tutti. Mi sono seccata, mi avete mancato di rispetto”, annunciando che ne parlerà anche nella puntata di venerdì.



