Katia Ricciarelli furiosa con Alex Belli “Ti darei una sberla”/ E minaccia “Vado via”

Si accende sin da subito la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ritira in ballo Alex Belli ma, questa volta, lo mette a confronto anche con Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha d’altronde avuto commenti molto pungenti e anche vere e proprie accuse nei suoi riguardi che non sono passate inosservate. Signorini li mette perciò a confronto e ne nasce una lite dai toni accesi. “Tu hai un punto di vista ma devi anche accettare l’altro!” fa notare Alex alla Ricciarelli che è però un fiume in piena.

“Ma basta, smettetela di fare gli esibizionisti! L’amore non è questo! – tuona la cantante – Io voglio molto bene a Soleil ma ha fatto molto male a cascarci, ci è cascata come una pera cotta! Sei venuto qui per fare pace con tua moglie e invece ancora vediamo di queste cose? Sei venuto qui a fare ‘Sole, ti amo”, ma dai!” E ancora continua: “Se non fossimo in televisione ti darei anche una sberla! Te la darei perché non amo quelli che esibiscono i sentimenti, gli esibizionisti!” La Ricciarelli però perde la pazienza e chiede a Signorini di farla uscire: “Voglio andare via, ho già le valigie pronte!” Poi, però, torna in salotto insieme a lui.

