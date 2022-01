Katia Ricciarelli furiosa con Soleil Sorge/ “Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così”

Katia Ricciarelli non ci sta e sbotta per l’immunità di Soleil Sorge. Nella puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Soleil Sorge. Katia Ricciarelli però non è apparsa contenta di questa scelta. Parlando con Valeria Marini e Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli ha espresso il suo disappunto: “Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta”. Anche Manila Nazzaro condivide la sua reazione: “Doveva essere salvata Katia visto che è il suo compleanno. E poi con una motivazione che non esiste”. Manila si è anche sfogata con Sophie Codegoni e ha ammesso di non aver apprezzato le parole della Bruganelli: “Ma che ne sanno loro dell’amicizia che c’è tra me e Soleil. Il problema sai qual è? Che lei è la prima a non difenderla”, accusando Soleil di aver tentato di inimicarla la Ricciarelli. Sonia Bruganelli aveva spiegato ieri sera la sua scelta.

L’opinionista aveva chiarito di aver voluto dare l’immunità a Soleil dopo aver notato che la ragazza stava vivendo un momento difficile. Poi però ha puntato il dito contro Manila, rea di non averle dato il necessario supporto: “Ho visto lo stato d’animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze. Quindi do l’immunità a Soleil. Però torna a essere com’eri. Vai tranquilla, dimentica tutto quello che c’è intorno. Fai il tuo percorso tranquilla”. Sui social in molti non hanno apprezzato la reazione di Katia Ricciarelli facendo notare come la cantante lirica non possa permettersi di parlare visto che in questi mesi ha ricevuto solo trattamenti di favore. Qualcuno scrive: “Dopo quattro mesi di immunità queste due hanno pure il coraggio di parlare!!!!!??????”, riferendosi a Manila e Katia.

Soleil Sorge si è sentita delusa dal comportamento di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. L’influencer avrebbe ravvisato una mancanza di coerenza da parte loro soprattutto dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. “Io sono andata anche da Katia e Giacomo a chiedere aiuto per parlare con Soleil, che da quando è entrata Delia è un po’ giù. Sono andata da lei e l’ho cercata mille volte, ma c’è un dettaglio che può cambiare tutto ovvero il fatto che Delia dorme con me. Io, per la mia etica, non posso negare la conoscenza soprattutto ad una donna che ha una storia da raccontare”, ha ammesso Manila, resasi contro sin dall’inizio che Soleil, che ha fatto nuove rivelazioni su Belli, era cambiata nei suoi confronti.

Tra Soleil e Katia Ricciarelli anche l’amicizia sembra essere arrivata al capolinea. Già prima della puntata, Katia Ricciarelli aveva provato ad avvicinarsi all’influencer ma era stata prontamente cacciata. Soleil si era lasciata andare ad una dichiarazione al vetriolo: “Che livello veramente basso di persone che c’è in questa casa, che nausea”. Un colpo basso che Soleil Sorge, evidentemente, non si aspettava. Cosa succederà ora tra loro?



