Katia Ricciarelli gaffe “Manuel? Come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta”/ L’ira dell’amico “cafona”

Manuel Bortuzzo lascerà a breve il Grande Fratello Vip. Il nuotatore aveva confessato qualche giorno fa a Katia Ricciarelli e agli altri inquilini della casa di voler abbandonare il reality a metà gennaio. Durante una chiacchierata con Manila e Katia, Bortuzzo aveva a loro confidato: “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”. Manuel Bortuzzo ha vissuto un percorso tra alti e bassi considerando le sue problematiche di salute. Era stato proprio il padre Franco Bortuzzo a preannunciare un suo addio al reality facendo intendere che dietro questa decisione ci fossero però anche impegni di natura lavorativa.

Oggi però è stato svelato il motivo del suo abbandono. Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli stavano parlando quando Katia si è dovuta alzare per chiudere la porta che dava sul giardino. La cantante si è però indispettita e ha fatto notare a Manila: “Onestamente come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta”. Manila a quel punto ha detto a Katia che Manuel se ne sarebbe andato: “Non me l’ha detto personalmente perché si è un po’ allontanato. Mi dispiace tanto”. A quel punto arriva Carmen Russo e Manila le dice: “Hai capito anche tu che Manu il 14 o il 17 va via?”. Manila a quel punto ha svelato: “Manu deve fare delle visite mediche”. Pertanto, ci sarebbero motivi di salute dietro la sua scelta.

Davide Ismaele, un amico intimo di Manuel Bortuzzo, ha perso la pazienza nei confronti di Katia Ricciarelli. Un’uscita infelice di quest’ultima, sul fatto che Manuel avrebbe dovuto chiudere la porta del giardino, non ha lasciato indifferente le persone vicine al concorrente gieffino. Davide Ismaele, ad esempio, è rimasto senza parole e incredulo, si aspettava che Katia Ricciarelli tenesse conto della disabilità del suo amico Manuel Bortuzzo.

Non solo Davide, ma anche il web non ha accolto favorevolmente la presa di posizione della Ricciarelli, attaccandola duramente. Ismaele, che vive la stessa condizione di salute di Manuel, non si è tirato indietro dall’esprimere la sua opinione dopo i recenti accadimenti: “Katia ti ho sempre difesa ma ora sta rasentando il ridicolo”.

Davide Ismaele vs Katia Ricciarelli: “Cafona!”

“Eppure sei una donna datata”, scrive Davide Ismaele sui propri canali social, in difesa del suo amico Manuel Bortuzzo. “Fatti prestare la carrozzina da Manuel”, suggerisce ironico, “e facci vedere tu quanto sei brava a chiudere e aprire le porte da sedute, cafona!“. Un attacco diretto che non è passato inosservato e che in generale ha riscosso un certo consenso. In molti telespettatori si sarebbero aspettati maggiore sensibilità da parte della cantante, che invece sta vivendo momenti di particolare nervosismo.

Probabile che nella prossima puntata, il conduttore Alfonso Signorini possa affrontare l’argomento. Anche se dentro la casa del GF VIP, al momento gli animi sembrano abbastanza sereni. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se soprattutto Katia dirà quel che pensa a Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo si pente di aver partecipato al Grande Fratello Vip?

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è stato colto da sconforto ma ha trovato una spalla in Lulù Selassiè. Manuel si sente fuori luogo e dichiara di non sentirsi adatto al mondo del reality: “Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. Mi sento fuori luogo. So che posso dare tanto, ma fino a un certo punto. La mia vita è un’altra. Menomale che ci sei tu”. Manuel si riferisce a Lulù Selassiè che lo ha incoraggiato e cercato di confortare: “Non devi piangere amore. Ma perché ti senti fuori luogo, per il luogo o per le persone?”.

Manuel Bortuzzo sogna di partecipare alle Paralimpiadi del 2024 tanto che Lulù gli chiede: “Tu vorresti andare via e continuare il tuo percorso di allenamento?”. Manuel la rassicura dicendole che non andrà via ma Lulù al solo pensiero si sente triste: “È ovvio che se tu dovessi andare via io sarei triste, ma voglio che tu sei felice e riprendi tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine”. I due appaiono più uniti che mai e dopo aver affrontato un periodo di allontanamento ora sembrano essersi ritrovati.

