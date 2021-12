Katia Ricciarelli, gaffe su Manuel Bortuzzo “Siete più belli in piedi”/ Gelo al GF VIP

Katia Ricciarelli nuovo scivolone al Grande Fratello Vip

Non mancano i momenti di tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021, anche per Katia Ricciarelli. A lei il compito di realizzare il coro natalizio per rallegrare gli animi a Natale e creare la giusta atmosfera. Il risultato è stato apprezzabile, tenendo anche conto dei limiti canori dei concorrenti, fatta ovviamente eccezione della soprano, ma i preparativi sono stati a dir poco complicati. Ad esempio, alcuni coinquilini si sono disposti su alcune sedute. Un’iniziativa che non ha convinto Katia Ricciarelli che infatti ha sbottato: “Siete più belli in piedi“, ha detto a Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo che erano sedute vicino a Manuel Bortuzzo in sedia a rotelle.

L’osservazione della soprano ha messo in imbarazzo le due donne, che forse avevano deciso di restare sedute proprio per realizzare una sorta di effetto-slitta con Manuel e non metterlo a disagio a causa delle sue condizioni. Infatti, si sono guardate, Nathaly è rimasta in silenzio e Soleil ha provato ad abbozzare una spiegazione. Alla fine Katia Ricciarelli ha lasciato fare ma non è sembrata affatto convinta, evidentemente non comprendendo le ragioni di Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge… Clicca qui per il video.

Katia Ricciarelli e il coro natalizio al Gf Vip 2021

Sotto la guida di Katia Ricciarelli, che ha potuto contare sull’aiuto di Davide Silvestri, i vip del Grande Fratello alla fine hanno fatto gli auguri di Natale esibendosi sulle note di alcune canzoni. I vipponi, disposti in modo ordinato con le spalle rivolte verso l’occhio, hanno provato a dare il meglio. “Abbiamo pensato di mandare una carezza, un abbraccio a tutti voi che ci seguite, ma soprattutto alle nostre famiglie“, ha esordito Manila Nazzaro per introdurre quanto gli spettatori stavano per vedere.

Allora Valeria Marini ha aggiunto: “Siamo qui per condividere con voi un momento speciale“. Dopo queste premesse, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 è arrivato il momento di esibirsi. Alla fine del coro natalizio hanno esclamato: “Buon Natale a tutti!“, poi hanno ringraziato Katia Ricciarelli – guida e mentore nella Casa non solo per le sue qualità artistiche – per l’opportunità che ha dato loro in questa esperienza.

