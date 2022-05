Katia Ricciarelli, genitori e il dramma della sorella/ “E’ stata una grande donna”

Katia Ricciarelli può vantare una carriera ricca di soddisfazioni, che l’ha portata a essere ammirata in tutto il mondo, ma nel privato ha vissuto diversi dispiaceri che l’hanno inevitabilmente fatta soffrire. Non solo gli amori finiti con Josè Carreras e Pippo Baudo, ma anche un’infanzia difficile, fatta di tanti sacrifici, ma consapevole di come mamma Molara, a cui lei era legatissima, abbia fatto il possibile per non farle mancare niente.

La donna, infatti, ha cresciuto la soprano e la sorella praticamente da sola. L’uomo con cui ha avuto le due figli, infatti, è stato al suo fianco davvero per poco tempo. “Mia mamma era una donna straordinaria, se n’è andata in Germania a lavorare in un campo di patate – ha raccontato lei a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ –. Qui ha incontrato mio padre e si è innamorata. Mio papà le disse una bugia grossa: ‘Quando rientriamo in Italia ci sposiamo’. Lei ci ha creduto, ma quando arrivarono alla stazione, in Veneto, trovarono la moglie di lui con un bambino che lo aspettava”.

Katia Ricciarelli: il legame con i genitori e la sorella

Mamma Molara ha avuto però la forza di non arrendersi di fronte a quella situazione e ha fatto il possibile per crescere autonomamente le figlie: “Non permise mai a mio padre di vederci e a me mio padre non mancava – ha detto ancora -. Pensa quanto mi ha amato mia mamma per riuscire a non farmi sentire la mancanza di mio padre”.

Nonostante questo, prima della scomparsa Katia è riuscita a incontrare l’uomo: “Sono andata giovanissima a cantare in una casa di cura per malati terminali, ma non sapevo che lì lo avrei incontrato. Mi fecero una foto con lui, quella foto arrivò nelle mani di mia madre. Così ho scoperto che quello era il mio papà e che stava morendo”.

Al “Grande Fratello Vip” la cantante ha avuto modo di parlare anche della difficile situazione della sorella, attualmente ricoverata in una RSA: “Sta lì seduta e parla, ma non ci sta più con la testa“.













