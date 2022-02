Katia Ricciarelli ha bestemmiato al GF Vip?/ Jessica svela tutto, la regia stacca!

Dopo la lite scatenatasi lunedì nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è ritrovata al centro di nuove polemiche. La cantante ha definitivamente chiuso il suo rapporto con Manila Nazzaro e, al contempo, ha acuito le inimicizie con Miriana Trevisan e altri gieffini come le sorelle Selassiè. D’altronde in Casa si continua a guardare con sospetto il comportamento della produzione nei confronti della cantante, soprattutto in merito ai suoi ‘errori’ o strafalcione.

È il caso di quanto ha ricordato Jessica Selassiè in sauna a Lulù, Alessandro Basciano e Sophie. In particolare, la principessa ha rivelato che Katia avrebbe bestemmiato: “Ragazzi, lei a settembre ha bestemmiato e l’hanno anche richiamata in confessionale e non le hanno detto nulla perché è lei.”, ha tuonato.

Katia Ricciarelli nel mirino: polemiche per una presunta bestemmia

Al ricordo di Jessica Selassiè ha replicato Sophie Codegoni, che ha ricordato al gruppo che non si trattava di una vera e propria bestemmia: “Non è che ha bestemmiato, ha usato un intercalare. Che poteva essere una bestemmia.” Parole che non fanno però che alimentare la polemica, soprattutto a confronto di quanto accaduto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Parole come quelle sono infatti costate care sia a Denis Dosio che a Fausto Leali, entrambi squalificati dal programma. Il discorso non è però andato avanti più di così visto che la regia ha preferito staccare e tagliare in qualche modo il delicato discorso. Intanto sul web questa osservazione accende nuove polemiche nei confronti della Ricciarelli che giovedì potrebbe abbandonare la Casa per il televoto.

