Katia Ricciarelli ha tradito Pippo Baudo con Giucas Casella?/ Rivelazione hot al GF

Katia Ricciarelli e Giucas Casella hanno davvero avuto un flirt? L’indiscrezione è scoppiata quando, durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, il paragnosta si è lasciato andare ad alcune rivelazioni che hanno fatto intendere al pubblico a casa che c’è stato effettivamente qualcosa tra i due e anche di fisico. In particolare, Casella ha sussurrato alla Ricciarelli queste parole: “Ti ho fatto la corte, che dobbiamo dire di quella notte lì?”

Parole che Alfonso Signorini ha subito carpito, tanto da chiedere stupito spiegazioni ai due diretti interessati. La Ricciarelli ha però cercato di smontare il caso, dichiarando: “Notte insieme? Se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticato…” Giucas ha però incalzato con una battuta; “Forse ero scarso, non funzionava bene…” Non è chiaro, però, se si sia trattato di uno scherzo o se i due facessero sul serio, fatto sta che il dubbio rimane.

Katia Ricciarelli e Giucas Casella, notte di passione o scherzo al Grande Fratello Vip?

Ecco perché nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda oggi, 8 ottobre, Signorini potrebbe approfondire la questione, anche perché c’è chi si chiede, qualora fosse vero, in che periodo tra i due ci sia stato questo flirt. Ricordiamo infatti che la Ricciarelli ha avuto una lunga storia d’amore con Pippo Baudo e la notizia della presunta notte di passione con Casella potrebbe rivelarsi una vera e propria notizia bomba.

Ricordiamo che Giucas ha sussurrato le parole ‘incriminate’ a Katia dopo aver fatto coming out. Queste le sue parole: “C’è stato qualche volta che ho fatto sesso con un uomo, è successo, per me è normalissimo. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo.”

