Katia Ricciarelli “Ho tentato il suicidio”/ “A salvarmi è stata mia madre!”

Katia Ricciarelli sul suicidio: “Mi ha salvato mia madre”

Confessioni di un certo peso quelle di Katia Ricciarelli, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante lirica ammette di aver in passato pensato al suicidio. Il particolare episodio è stato raccontato proprio dalla Ricciarelli nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa a Panorama e poi rispolverata anche di recente da Chiambretti. Nella prima intervista, in particolare, la Ricciarelli racconta: “A Venezia conobbi un benedettino che dava lezioni di canto gregoriano. Io avevo 18 anni, lui 33. Mi trattava come una figlia. Finì per convincermi che la mia vocazione era per la vita monastica.”

Katia Ricciarelli e il tentato suicidio: “Mi sentii tradita!”

Il racconto di Katia Ricciarelli continua: “Volle addirittura farmi fotografare vestita da suora. Ben presto mi resi conto che s’era innamorato e, non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse.” È solo l’inizio di un momento davvero difficile: “Mi sentii tradita. Lui reagì facendomi passare per matta. Diceva delle cose che poi si rimangiava, sostenendo che erano un parto della mia fantasia. -e conclude – Come finì? Tentai il suicidio con i sonniferi nel mio alloggio di Campo San Canzian, vicino al ponte di Rialto. Fu mia madre a ritrovarmi esanime e a salvarmi”.

