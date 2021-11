Katia Ricciarelli/ Il feeling con Davide Silvestri: duetto canoro e ballo sensuale

Katia Ricciarelli e la passione per il biliardo al GF Vip

Katia Ricciarelli non è certo la concorrente del Grande Fratello Vip che le manda a dire. La celebre cantante lirica, infatti, ha dimostrato ad oggi di non avere affatto peli sulla lingua e di dire sempre ciò che pensa, nel bene e nel male, cercando al tempo stesso di dispensare dei validi consigli ai Vipponi più giovani. La sua schiettezza non le ha impedito di dire la sua sia in riferimento alla situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge che in merito al comportamento di Miriana Trevisan con Nicola Pisu, tanto da far esplodere in lacrime la showgirl.

Katia Ricciarelli Vs Alex Belli "Allontanati da Soleil"/ "Fallo per lei e tua moglie"

Ma non ci sono solo momenti di alta tensione nella Casa del GF Vip. La Vippona, infatti, si è cimentata nelle passate ore anche nel coro organizzato in occasione del compleanno di Miriana, cantando gli auguri insieme al resto del gruppo. Tra le sue più grandi passioni, oltre al canto, c’è però anche il biliardo, con il quale Katia si intrattiene spesso e volentieri ingannando il tempo nella Casa del GF Vip. Proprio di recente si è resa protagonista di un fortunatissimo colpo anche grazie alle indicazioni dell’amico Davide Silvestri con il quale ha improvvisato un duetto per festeggiare.

Iva Zanicchi "Flirt Alberto Sordi? Per scommessa"/ Katia Ricciarelli "a me amava"

L’amicizia speciale tra Katia Ricciarelli e Davide Silvestri

Tra coloro ai quali Katia Ricciarelli ha legato in maniera particolare nella Casa del Grande Fratello Vip c’è proprio Davide Silvestri, con il quale ha istaurato un feeling speciale. Oltre a condividere la passione per il biliardo e per la lirica, il giovane attore l’ha recentemente coinvolta anche nel gioco del pulsantone. Dopo aver premuto il fatidico pulsantone presente in giardino, per Davide c’è stata una conseguenza “esplosiva”, ovvero ballare fino a quando la musica non si sarebbe interrotta. E quale migliore compagna se non Katia Ricciarelli?

Katia Ricciarelli/ “Brindisi alla futura nuova coppia”: parla di Alex e Soleil?

L’attore ha quindi raggiunto la cantante che nel frattempo si stava cimentando in una partita con Sophie a biliardo, incalzandola: “Balla con me, lascia tutto, via!”. L’ex moglie di Pippo Baudo non se lo è fatto ripetere due volte e si è unita alla prova dell’attore, danzando insieme a lui un ballo sensuale meritandosi l’applauso della Codegoni. “Dura molto?”, si è sincerata senza mai fermarsi e lasciandosi trasportare simpaticamente dal giovane attore che intanto la incalzava ad essere sempre più sexy. Clicca qui per il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA