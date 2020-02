Katia Ricciarelli/ “In casa devono comandare gli uomini. Su Pippo Baudo…”

Katia Ricciarelli a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Giovanni Terzi per Libero. La soprano di Rovigo ha ripercorso la sua vita, a partire dall’infanzia vissuta senza un padre ed il lavoro in fabbrica iniziato alla tenera età di 13 anni: «A tredici anni iniziai a lavorare in fabbrica, ho sempre pensato di dover diventare subito il capofamiglia, mi sentivo molto protettiva nei confronti di mia mamma. Mio papà se ne andò via con una “mascalzonata” ed io volevo essere quella che sosteneva le economie della casa». Ma l’assenza del padre ha influito nel suo rapporto con gli uomini della sua vita? «Non lo so. Certo io ho sempre pensato di dovermela cavare da sola, di essere autonoma economicamente. Credo che i calzoni però in casa li debbano portare gli uomini non le donne. Da una parte sono protettiva (ed ho sempre trovato uomini da proteggere) dall’altra sono molto femminile».

KATIA RICCIARELLI: “VIVO DA SOLO E SONO FELICE”

«Diciamo che vivo da sola e ne sono felice. È difficile convivere e questo l’ ho capito man mano che la vita passava», ha spiegato Katia Ricciarelli nell’intervista a Libero, evidenziando poco dopo i perchè di queste sue parole: «Io ho i miei orari e le mie abitudini; anzi ho i miei “non orari”. A volte mi sveglio alle 5 e alle 11 mangio una pasta in bianco. Alle 17 faccio la cena e alle 21 sono a letto. Ma a volte cambia tutto ed è difficilissimo farlo capire alla persona che ti sta accanto. Dovrei trovare un amico più che un amore». Uno dei grandi amori della sua vita è stato il collega Josè Carreras: «Una bellissima storia d’amore, lavoravano assieme e questo era molto bello. Lui era un farfallone amoroso, era letteralmente perseguitato da quelle che io chiamo fanatiche. Era molto bello e poi il tenore rappresentava qualcosa di speciale nell’immaginario di molte fan».

KATIA RICCIARELLI SU PIPPO BAUDO

Dopo Josè Carreras, Katia Ricciarelli ha parlato del grande amore vissuto al fianco di Pippo Baudo: «Siamo stati insieme diciotto anni ed è stato l’unico matrimonio. Un amore vero che poi si è concluso con tanto dolore. Oggi il nostro rapporto si è recuperato e siamo diventati amici». I due ex si sono incontrati recentemente: «L’estate scorsa all’ Arena di Verona per la Traviata, fece un gesto di attenzione nei miei confronti molto affettuoso. Quale? Stavo andando in diretta su Rai 1 e mi disse di stare attenta ad uno scalino pericoloso». La celebre cantante e attrice di Rovigo ha poi evidenziato che il loro è stato un matrimonio «emozionante, non avevamo fatto inviti e ci furono quindicimila persone a Militello».



