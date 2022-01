Katia Ricciarelli in crisi, abbandona il Grande Fratello Vip?/ Lo sfogo con Giucas Casella e…

Momento di crisi per Katia Ricciarelli che, dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non nasconde la stanchezza. La giornata successiva alla 38esima puntata che ha decretato l’eliminazione di Federica Calemme è stata particolarmente difficile per la Ricciarelli che, di cattivo umore, ha scelto di rifugiarsi nella propria stanza allontanandosi dal resto dei concorrenti. A rendersi conto del momento particolare vissuto dalla Ricciarelli è stato Giucas Casella che ha raggiunto l’ex moglie di Pippo Baudo nella sua stanza provando a tirarle su il morale.

La Ricciarelli si è così lasciata andare ad uno sfogo ammettendo di essere stata delusa da Manila Nazzaro, rea di non essersi preoccupata della sua assenza in casa e del suo cattivo umore. “Tutte le volte che lei ha avuto problemi le sono stata vicino. Non si è neanche vista”, ha puntualizzato la Ricciarelli convinta che l’ex Miss Italia sia infastidita dal suo rapporto con Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli verso l’abbandono al Grande Fratello Vip?

Katia Ricciarelli sempre più in difficoltà nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il rapporto tra Katia, Manila Nazzaro e Soleil Sorge non è più quello di una volta e a risentirne è proprio la Ricciarelli che sta provando a dividersi tra le due. Giucas Casella, dopo aver ascoltato le sue parole, tesse le lodi della Sorge. “Lei ha una grande ammirazione nei tuoi riguardi, la più vera qui dentro è Soleil”, ha detto Giucas.

Katia Ricciarelli riuscirà a superare il momento difficile che sta vivendo? Già in altre occasioni, la cantante lirica ha pensato al ritiro. Dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo e quello di Gianmaria Antinolfi che lascerà la casa lunedì 31 gennaio per tornare a lavoro, anche Katia Ricciarelli lascerà definitivamente la casa dopo cinque mesi?

