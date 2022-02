Katia Ricciarelli in difficoltà/ Accuse a Lulù e Manila e lite con Miriana: cantante nel caos

Da qualche puntata a questa parte Katia Ricciarelli viene coinvolta nelle dinamiche della serata per spiegare e discutere circa la rottura del rapporto di amicizia che la legava a Manila. Nella puntata del 14 febbraio, c’è stato l’ennesimo scontro tra le due e, forte anche dell’appoggio di Alfonso Signorini, Katia ha cercato di difendersi dagli attacchi di Manila che, nel corso della settimana, parlando con Jessica e Miriana, aveva criticato la cantante che sarebbe voluta uscire dalla Casa, evitando l’esito negativo del televoto. Inoltre Manila continua a sostenere che Katia si sia risentita poiché l’ex Miss Italia ha deciso di ampliare le sue amicizie, non limitandosi a stare tutto il giorno con Soleil e Katia.

La Ricciarelli si dimostra indispettita e amareggiata dalla situazione, tanto da chiedere più e più volte la parola per dire la sua opinione. La puntata del 14 febbraio ha però dato una grande gioia a Katia, candidata alla finale del Grande Fratello Vip con Lulù e Soleil, grazie ai voti di Davide e di Kabir, che la stimano molto. Anche se Katia ha più volte manifestato la sua volontà di far arrivare in finale i più giovani – non ha caso ha dato il suo voto a Soleil – il pubblico potrebbe premiarla e farla accedere alla finale del programma. Tuttavia va ricordato che se una parte di pubblico ama incondizionatamente Katia Ricciarelli, un’altra parte è sempre stato molto ostile nei confronti della cantante. Ciò che le viene criticato è il modo di fare verso i componenti della casa, tanto da etichettarla prepotente e arrogante.

Anche in seguito allo scontro con Manila, avvenuto nella puntata del 14 febbraio, sui social i commenti sono piuttosto duri nei confronti della cantante, ritenuta falsa e ridicola. Nelle ore successive alla puntata del 14 febbraio scoppia l’ennesimo battibecco, durante la lettura del comunicato circa il decurtamento della spesa. Le protagoniste sono Miriana e Katia poiché la cantante, durante il serale, ha definito Miriana, Manila e Nathaly delle vipere. Miriana non accetta questo epiteto ed elenca tutti i comportamenti da non adottare in Casa così da evitare provvedimenti disciplinari. Katia ribatte subito dicendo che ha detto solo ciò che pensa, ossia che loro tre sono delle vipere poiché parlano alle spalle. Scoppia un battibecco tra le due che, come sempre, non porta a nulla. Accuse anche nei confronti di Lulù: insieme a Soleil, la cantante ha rivolto parole poco carine verso la principessina. Secondo Soleil, ogni volta che la ragazza ha manifestato rabbia in studio, è stata fatta passare come una persona sensibile, cosa che invece non è accaduta alla stessa Sorge. Concorda Katia Ricciarelli, che pensa che questa operazione d’immagine attuata dagli autori non riuscirà a ridare positività a Lulù.

