Dalla musica alla tv, Katia Ricciarelli è tra le donne più amate ed apprezzate nel mondo dello spettacolo; anche il cinema ha conosciuto le sue gesta e oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, parte dagli albori del suo successo partito dalle ristrettezze in giovane età e dunque da un’infanzia difficile. E’ stato l’amore di sua madre il faro da seguire, una sorta di protezione che garantiva felicità a dispetto dei momenti duri. “Grazie a mamma non abbiamo patito la fame, magari restava lei senza mangiare… Quando ero bambina ero talmente amata da lei che io e le mie sorelle ci sentivamo comunque felici, non avevamo bisogno di altro”. La cantante ha poi aggiunto: “Quando poi cominci a diventare qualcuno la gente si diverte a pungerti e vengono anche a chiederti qualcosa; diventa difficile coltivare anche le amicizie sincere. Io ho superato tutto questo, non voglio più sapere nulla del passato e del futuro, voglio vivere alla giornata”.

La quotidianità di Katia Ricciarelli oggi corrisponde alla serenità, anche nella solitudine che lei ha scelto di vivere con un punto di vista positivo a dispetto di quella che può essere una percezione generale contraria: “Vivo sola con il mio cagnolino che mi riempie la vita; non mi sento mai sola, consiglio di riuscire ad amare la solitudine anche se è difficile”.

Katia Ricciarelli a Domenica In: “L’affetto per Pippo Baudo…”

Spazio anche all’amore nell’intervista a Domenica In, un sentimento che è stato centrale nella vita di Katia Ricciarelli. La cantautrice è stata incalzata da Mara Venier a proposito delle dichiarazioni recenti, piuttosto al miele, nei confronti del suo ex marito Pippo Baudo: “Ho detto che correrei da lui in caso di bisogno? Lo confermo, ancora oggi c’è un grande affetto”. Poi, con grande ironia, ha invece confermato una liaison del passato che diversamente, come ricordato dalla conduttrice, in altre occasioni aveva smentito: “Il flirt con Alberto Sordi che ho sempre negato? In realtà c’è stato, penso non ci sia niente di male a dirlo…”.