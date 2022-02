Katia Ricciarelli insulta Lulù “vuol guadagnare i soldi al GF VIP per la famiglia”/ “Pidocchiosa proprio”

Il rapporto tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié non è mai stato dei migliori, entrambe le concorrenti infatti non hanno mai risparmiato le accuse reciproche e dopo la diretta andata in onda ieri sera la cantante si è rifugiata in una chiacchierata con Soleil Sorge in cui la soprano non si è risparmiata con un’ennesima bordata nei confronti della principessa.

Lulù Selassié negli ultimi giorni ha avuto uno sbotto quando c’era da votare il preferito e Miriana Trevisan ha fatto il nome di Manila Nazzaro piuttosto che il suo, dopo che la principessa aveva confidato la situazione economica familiare e Lulù si aspettava un comportamento diverso da parte della compagna.

Katia Ricciarelli fa l’ennesima bordata nei confronti di Lulù Selassié

La clip della lamentela di Lulù Selassié è stata trasmessa durante la puntata e commentata da Katia Ricciarelli alla fine della diretta, che in merito alle parole pronunciate dalla principessa ha detto: “Hai sentito Lulù quando ha detto che vuole guadagnare i soldi per la famiglia? Io non sapevo neanche di quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così. Pidocchiosa proprio no?”.

Il commento di Katia Ricciarelli ha subito suscitato una risposta di Soleil Sorge che in difficoltà ha risposto “Ma penso che praticamente tutti, se devono…” per poi commentare “si, è una cosa un po’…” dando ragione alla soprano.

