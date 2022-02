Katia Ricciarelli insulta Manila Nazzaro?/ “Possibilità di andare avanti a 44 anni?”

La discussione sull’età e sui confronti generazionali è ritornata ad essere protagonista al Grande Fratello Vip 2021 a seguito di alcune affermazioni fatte da Katia Ricciarelli che ha ammesso a Davide Silvestri di aver preferito lui durante la nomination del candidato al posto di Manila Nazzaro perché Davide, secondo la soprano: “Ha più possibilità di andare avanti rispetto a lei che ha 44 anni, un marito e due figli”.

La clip della soprano è stata rivista questa sera durante la puntata e Alfonso Signorini ha voluto informare la cantante che la sua frase non ha trovato d’accordo le ex concorrenti in studio come Valeria Marini, Eva Grimaldi e Carmen Russo che hanno passato da tempo quell’età ma non hanno l’intenzione di fermarsi.

Katia Ricciarelli dà della “Vecchia” a Manila Nazzaro?

Katia Ricciarelli, sentendo le parole di Alfonso Signorini ha voluto spiegare meglio quanto detto durante la clip spiegando: “Io volevo dire che lei (Manila) ha due figli meravigliosi, un uomo che l’ama tanto, un lavoro e una professione e ha fatto un percorso straordinario. Mi piaceva l’idea di mandare avanti Davide che deve ancora trovare la sua strada artistica! Ho detto qualcosa che non va? Chiedo scusa, anche perché io i 44 anni li ho passati da tanto tempo e non posso che difendere le persone âgée”.

Manila Nazzaro è voluta intervenire in sua difesa, spezzando una lancia a favore delle persone di una certa età dicendo: “A 44 anni si possono aprire delle cose bellissime e che la vita non finisce”, aggiungendo per quanto riguarda l’amore e il lavoro: “Le porte si possono aprire a qualsiasi età” e allora Katia Ricciarelli per chiudere la conversazione con un sorriso ha commentato: “Allora c’è speranza anche per me!”.

