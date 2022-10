Katia Ricciarelli “La mia carriera? Per mamma”/ “Con Pippo Baudo un colpo di fulmine”

Katia Ricciarelli è stata ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Tante le dichiarazioni rilasciate dal soprano di Rovigo, a cominciare dall’amore per la mamma: “Ho sempre fatto tutto questo per mia mamma? Si è vero, lei aveva sacrificato la sua vita per le figlie e soprattutto per me per farmi studiare, ma non l’aveva fatto per un ritorno, voleva che fossi felice, che facessi carriera, e io mi son sentita in obbligo, facendolo volentieri, di andare fino in fondo, non sposarmi prima… ho fatto tutto per lei e mi sembra che sia una cosa normale”.

Tina Cipollari, dalla campagna a Uomini e donne/ "Avevo due vestiti, mi vergognavo.."

Katia Ricciarelli non ha invece mai conosciuto il padre: “Ho cantato in un ospedale per i malati di tubercolosi, ero una ragazzina prodigio, ci hanno portati in giro per le stanze a vedere ai malati, poi mi hanno fatto delle foto e fra i malati vi era anche mio padre, ma io non lo sapevo, quando mia madre vide le foto rimase scioccata”. Dopo aver vinto un concorso Katia Ricciarelli iniziò a girare il mondo, incontrando anche il tenore Josè Carreras, il suo primo grande amore: “Che coppia. Siamo caduti tutti e due come due pere cotte. Ci siamo incontrati perchè dovevamo fare la Boheme a Parma, io ero un po’ più in alto di lui come successo, ero in un hotel più chic del suo, non ci potevamo incontrare, ma il mattino dopo aveva già cambiato albergo. Nella Hall ci siamo trovati tutti e due, non si decideva e mi veniva il nervoso, allora gli ho fatto bere tanti di quei sambuca con il caffè…”.

Silvia Slitti accusa Ambra Angiolini "è ancora a casa nostra"/ "Non ha vergogna!"

KATIA RICCIARELLI: “NON HO SOGNI NEL CASSETTO, LI HO GIA’ REALIZZATI”

E pochi mesi dopo l’addio a Carreras, avvenne l’incontro con Pippo Baudo: “Ci eravamo già incontrati in varie trasmissioni, poi lui amava l’opera. E’ stato un colpo di fulmine – ha aggiunto Katia Ricciarelli – lui siculo, caliente, io non sono sicula ma sono caliente”. Sulle esibizioni con Luciano Pavarotti: “Ho avuto la fortuna di potermi esibire con i grandi tenori di adesso e a quelli del passato, con tutti, io sono felice, contenta e non chiedo nulla di più”.

Valentina Ferragni smentisce il flirt con Alvaro De Juana/ "Tradita da Luca Vezil"

In studio passa quindi un esibizione con Lucio Dalla: “Un grande, non ce la faceva col fiato ma ‘Vincerò’ voleva sempre farla”. Sul Nastro d’Argento: “Ci rimasi male perchè forse non me lo meritavo. Il sogno nel cassetto? Sono serena e quindi non posso chiedere nulla di nulla – ha concluso l’intervista Katia Ricciarelli – non ce l’ho un sogno. Ne avevo due per il lavoro quando ero ragazza e il Signore me li ha esauditi entrambi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA