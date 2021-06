Katia Ricciarelli, la svolta col tormentone estivo Tonight Mon Amour/ “Nata per caso”

Svolta per Katia Ricciarelli. La cantante lirica, grande soprano noto in tutto il mondo, si lancia nella musica ‘estiva’ con quello che sembra destinato ad essere un tormentone, Tonight Mon Amour, con DJ Jad & Wlady ed Il Cile, uscita alcuni giorni fa. Intervistata per Il Giornale, la Ricciarelli ha ammesso che la collaborazione è nata per caso: “Mi è stata fatta questa richiesta e io ci ho pensato su. La cosa mi ha divertito e alla fine ho accettato”. Una scelta che la cantante spiega così: “A questo punto della mia vita credo di non dover dimostrare niente a nessuno per tutto quello che ho fatto nella mia carriera. È bello a volte fare scelte che fanno bene anche allo spirito. Come dicevo sono una persona curiosa e penso che tutta la musica sia bella, basta farla con professionalità.”

Katia Ricciarelli, dalla musica al vaccino

Nel corso dell’intervista, Katia Ricciarelli si sposta anche su argomenti di attualità come quello del vaccino. “Sono molto felice di aver fatto il vaccino e consiglio a tutti di farlo. Trovo assurdi i discorsi dei negazionisti. – ha ammesso la cantante – Una volta mi è capitato di ascoltare un tassista che insisteva molto sul fatto che non si sarebbe mai vaccinato. Penso sia una cosa grave che chi è a contatto con il pubblico non lo faccia. Bisognerebbe dichiararlo prima, oppure cambiare mestiere”. Non è mancata un’opinione sull’immigrazione in Italia: “a mio parere se si decide di far arrivare qualcuno in Italia devi metterlo in condizione di vivere e lavorare in maniera tranquilla, ma anche di rispettare le nostre regole”.

