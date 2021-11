Katia Ricciarelli, lite con Alex Belli al GF Vip/ “Ti tiro una sberla, maleducato”

Come ogni giovedì sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, c’è stato l’aperitivo. L’atmosfera è stata allietata dalla musica con canzoni di vario genere per accontentare tutti i concorrenti. Oltre ai brani più recenti, nella casa di Cinecittà, è risuonata anche la musica lirica. In particolare, il Grande Fratello ha scelto di far ascoltare ai propri inquilini la Bohème cantata proprio da Katia Ricciarelli. Tuttavia, mentre nella casa risuonava la musica lirica, alcuni concorrenti sono usciti in giardino per fumare. Tra questi anche Alex Belli contro cui si è scagliata Katia.

“Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata” – ha detto la Ricciarelli. “Non voglio sentire più un mio brano in questo programma, basta! Ma chi ti credi di essere? Scendi, tu, lui e le vostre str****te. E inizia ad abbassare la voce con me da adesso. Stavo cantando io e meritavo rispetto, smettila non sei educato. E non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via”, ha aggiunto la Ricciarelli come riporta Biccy.

Katia Ricciarelli e Alex Belli, la replica dell’attore durante la lite al Grande Fratello vip 2021

L’attacco di Katia Ricciarelli ha spiazzato Alex Belli che, dopo aver ascoltato le ragioni della cantante, ha prontamente replicato. “Stai scherzando spero, non ridevamo della Bohème! Io sono una persona rispettosa, non dire il contrario. Ma siamo matti?! Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del vostro permesso. Oppure adesso facciamo rimettere la Bohème e stiamo tutti in silenzio. Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo”, ha replicato l’attore.

Alex, poi, ha raggiunto la Ricciarelli nella sua stanza privata per chiederle scusa. “Sono qui a chiederti scusa perchè non era assolutamente mia intenzione, capirai se io mi metto a fare una roba del genere”, conclude l’attore prima di lasciare la stanza privata della Ricciarelli.

