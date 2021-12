Katia Ricciarelli, lite con Carmen Russo/ “Non ne posso più di questo caz*o di balletto”

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra le donne. La puntata in onda questa sera sarà l’ultima prima di Natale e gli autori hanno chiesto ai concorrenti di preparare un piccolo show per augurare Buone Feste a tutto il pubblico. Carmen Russo è stata così incaricata di preparare delle piccole coreografie mentre Katia Ricciarelli di occuparsi della musica. Le prove per il balletto delle donne sono state particolarmente complicate. Carmen Russo, infatti, ha dovuto gestire i vari capricci delle primedonne, desiderose di occupare le prime posizioni come Valeria Marini e Soleil Sorge.

Le prove del balletto si sono cosìm prolungate più del previsto ritardando le prove per i cori. Katia Ricciarelli, particolarmente nervosa per lo show, di fronte all’ennesima prova coreografica, ha perso le staffe puntando il dito contro Carmen Russo, rea di dare più importanza al ballo rispetto al canto.

Katia Ricciarelli e Carmen Russo, lite per il balletto

“No, non ci sto. Io mi devo occupare della voce. Basta, adesso arrangiatevi. Qui non si fa la parte cantata perché sempre c’è da pensare a questo cavolo di balletto. Io al contrario tuo non interferisco, sono venuta a vedere il tuo balletto e non ho detto una parola. No Carmen va bene così, basta, mi stavo rendendo utile perché voglio fare la mia parte cantata. Quindi non interferiamo sempre ‘fate così e fate colà’”, ha detto Katia.

La Ricciarelli, poi, ha ribadito il suo punto di vista spiegando di voler un balletto maschile più divertente. “Io la voglio buffa, se Giucas sbaglia è bello così. Tu non hai detto nulla? Non è vero, veramente hai parlato. Deve fare sorridere e ridere. Poi qui si balla, là si balla e non si fa il cantato. Non lo faccio più ormai. Tutto avete occupato tutto con questo caz** di ballo. Non ne posso più di queste coreografie”, ha aggiunto la Ricciarelli.





