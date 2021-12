Katia Ricciarelli, lite con Eva Grimaldi/ “Sei pazza, ti ritrovi in piscina”

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso dei nuovi concorrenti ha destabilizzato gli inquilini che vivono nella casa di Cinecittà dallo scorso settembre. Dopo aver accettato il prolungamento, i vecchi concorrenti non si aspettavano di avere in casa un numero elevato di nuovi inquilini. Manila Nazzaro, in particolare, dopo una discussione con Federica Calemme e Valeria Marini che ha preso le difese dell’ex professoressa, si è lasciata andare ad un amaro sfogo. A consolarla ci ha pensato Katia Ricciarelli, legatissima all’ex Miss Italia.

Quando in giardino arriva Eva Grimaldi, scoppia la lite tra l’attrice e la Ricciarelli. Katia appare infastidita dalla voglia dei nuovi arrivati d’inserirsi immediatamente nella gestione della casa ed invita Eva Grimaldi a lasciare tranquille CVarmen Russo e Jessica Selassiè, impegnate nella lista della spesa. “Lascia che facciano loro la lista della spesa”, dice la Ricciarelli. Un appunto che non piace alla Grimaldi che affronta la cantante.

Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi, scintille al Grande Fratello Vip 2021

Infastidita dalle parole di Katia Ricciarelli, Eva Grimaldi non resta in silenzio. “Non sto proprio parlando” ribatte Eva chiedendo il motivo per il quale non può partecipare alla lista delle spesa. “Vai dove vuoi, non voglio discutere”, ribatte Katia. “Dovete fare un po’ di reset” è la risposta della Grimaldi che scatena ulteriomente la rabbia della Ricciarelli.

“Senti cara, sei appena arrivata! Non cominciare a rompere! Non sono pazza, non ho bisogno del reset. Ti ritrovi in piscina” ribatte la cantante. “Era un discorso generale, se tu ti sei offesa sei una permalosa”, chiude la Ricciarelli che poi si sfoga piangendo con Manila Nazzaro e Valeria Marini ammettendo di sentirsi un’ospite.

