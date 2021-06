Katia Ricciarelli, lite con Hasnai Abbas Bahtti/ “Mi inc… Lo prenderei a schiaffi”

«Se lei mi guarda e sorride, io mi inc…». Durissimo sfogo di Katia Ricciarelli a “Dritto e Rovescio”. Il celebre soprano stava discutendo del caso di Saman Abbas, quindi nel dibattito si è scontrata con Hasnai Abbas Bahtti, rappresentante della Comunità Pakistana. «Per me è una situazione tragica, incomprensibile. Non siamo noi che ghettiziamo loro, sono loro che non capiscono le nostre regole, la nostra Costituzione», stava dicendo la cantante lirica in studio. Parlando però ha notato che l’altro ospite stava sorridendo. E non l’ha presa affatto bene: «Non faccia quella faccia lì che l’ho vista prima e gli darei degli schiaffi. Non prenda per il sedere… Se lei mi guarda e sorride io mi inc… Non faccia il sorrisetto, non sono una donna che ama i sorrisetti». Hasnai Abbas Bahtti ha provato a difendersi: «Non può prendermi a schiaffi». Poi Katia Ricciarelli ha ripreso la parola per fare una riflessione sulla vicenda.

Feltri/ "Montanelli disse che ero come figlio drogato che vellicava peggiori istinti"

KATIA RICCIARELLI, SCONTRO CON HASNAI ABBAS BAHTTI

«Bisogna stare attenti. Possibile che nessuno abbia capito che si andava a finire in quella strada lì? Poi fanno quel che devono fare e scappano. È una cosa tremenda, è ora di finirla», ha proseguito Katia Ricciarelli a “Dritto e Rovescio”. Quindi si è lasciato andare ad uno sfogo. «Stiamo attenti a chi viene in questo Paese straordinario, perché lo stiamo riducendo». Quindi, ha voltato lo sguardo a Paolo Del Debbio per chiedere scusa per i toni che ha innalzato. «Scusami, mi arrabbio perché non è possibile. Quando vado nei loro Paesi faccio sempre attenzione a quello che è possibile fare o no per rispetto. Possibile che quando vengono da noi non succede la stessa cosa?». Quindi, Katia Ricciarelli ha ironizzato: «Adesso mandatemi a casa…». Il conduttore le aveva chiesto un parere da donna che ha girato il mondo e ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente. Da qui la riflessione scaturita poi in uno sfogo.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale/ "Mi ha derisa e ho perso la testa"Maneskin conquistano New York Times/ E Simon Cowell potrebbe diventare loro manager

© RIPRODUZIONE RISERVATA