Katia Ricciarelli, lite con Miriana: “Sei fumo!”/ “Non si può voler bene a chi mente”

Non si placano le tensioni tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan dentro la casa del Grande Fratello VIP. Le due concorrenti gieffine continuano a scontrarsi, anche quando non sono chiamate in causa direttamente. Nel caso specifico è Miriana Trevisan ad infilarsi tra gli screzi di Katia e Lulù Selassié, con la soprano che non ha intenzione di ascoltarla e prova a zittirla. “Quando parli tu è fumo!”, tuona la Ricciarelli. “La tua è solo rabbia“, risponde Miriana Trevisan che rivendica il suo diritto di intervenire quando le pare e piace.

Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan, Soleil prova a placarle: “Mettete un punto”

“Ma ce la fai a mettere un punto?“, domanda Soleil a Miriana dopo l’ennesimo scontro della serata. Alfonso Signorini si collega con la casa per capire cosa stia succedendo e la Trevisan prova subito a spiegarsi: “Tutto questo è sempre partito da lei, questa cosa di andare in camera sua. E’ una ingiustizia…”. Miriana viene interrotta dalla Ricciarelli con parole eloquenti: “Non posso volere bene ad una che dice bugie!”. “Io non mento mai”, replica Miriana.

