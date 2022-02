Katia Ricciarelli litigi e preparazione delle valigie/ Presto abbandonerà il GF VIP?

Katia Ricciarelli durante tutta la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata molte volte sotto accusa per via degli scontri avuti con gli altri concorrenti, ma nonostante il suo carattere rude, la soprano è riuscita a costruire un legame molto stretto con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Ultimamente però, la relazione tra Katia, Soleil e Manila si è incrinata, soprattutto a causa dei litigi avvenuti tra la famosa influencer e l’ex miss Italia. Spesso la cantante ha cercato di intromettersi nelle discussioni nate tra le due donne anche se tutti i suoi sforzi per far riappacificare Soleil e Manila si sono rivelati il più delle volte vani.

A causa dei suoi numerosi litigi con gli altri inquilini Katia Ricciarelli non gode di molto supporto da parte di tutti i telespettatori che spesso hanno criticato il suo comportamento all’interno della casa arrivando anche a lanciare una campagna per escluderla dal reality. Il poco gradimento da parte del pubblico è stato notato anche nel corso dell’ultimo televoto in cui la donna ha ricevuto la più bassa percentuale di gradimento.

Katia Ricciarelli abbandona la casa del Grande Fratello Vip?

Nel corso degli ultimi giorni Katia Ricciarelli è stata al centro di alcune voci che la vedevano pronta a lasciare il programma prima della puntata finale, come è stato fatto da altri concorrenti della Casa, a tal punto da aver iniziato a preparare le valigie, un gesto che è stato interpretato da molti spettatori come un inizio di una raccolta di oggetti personali che la cantante non usa più per portarli fuori dalla casa, come molti dei suoi compagni d’avventura hanno fatto.

Tuttavia, ad avvalorare l’opzione dell’abbandono ci ha pensato una locandina di uno spettacolo teatrale in cui Katia Ricciarelli dovrebbe partecipare come voce narrante al teatro “Ciak” di Roma che dovrebbe andare in scena il 12 e il 13 marzo, quindi, solo qualche giorno prima la finalissima.

