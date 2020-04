KATIA RICCIARELLI/ “Mi chiedo: ‘dov’è il mio nemico?'” (Domenica In)

Quasi due mesi chiusa in casa e Katia Ricciarelli non ha persole buone abitudini. La cantante infatti è solita alzarsi verso le sei, poi fare un’uscita con Ciuffi, il suo cagnolino, fare un giretto in giardino e infine rientrare in casa. “La cosa brutta è che non sai cosa c’è fuori dalla tua porta”, dice a Il Giorno, “mi chiedo: dov’è il mio nemico?”. La soprano si sta preparando inoltre ad un grande evento: ritornerà a cantare in occasione della prossima stagione dell’Arena di Verona. “Sarò Mamma Lucia nella Cavalleria Rusticana di Mascagni”, specifica, “ora resto a casa pazientemente, come tutti voi”. Oggi, 5 aprile 2020, Katia Ricciarelli sarà ospite in collegamento di Domenica In e racconterà come sta vivendo questo periodo di reclusione forzata. “Ogni mattina guardo le notizie molto presto, mi riposo, leggo, ascolto tanta musica”, rivela, “faccio qualche telefonata e recentemente ho ripreso a studiare al pianoforte”. Poi cucina e non manca di fare qualche coccola al suo Ciuffi. Come tanti altri lavoratori, la Ricciarelli ha inoltre dovuto annullare degli importanti impegni. “Molti eventi culturali vanno via streaming ma è importante, oggi più che mai”, evidenzia, “sapere che nonostante la pandemia la cultura e l’arte non si fermano, sono la forza del nostro Paese. Quando sarà tutto finito noi saremo pronti“. La cantante ha però anche delle preoccupazioni: la sorella ottantenne Anna non sta bene e il marito non riesce più a prendersi cura di lei senza un sostegno. “Non sappiamo cosa fare”, confessa, “e non posso raggiungerli, vederla”. Pensando al passato, Katia ricorda invece i maestri che l’hanno guidata e che hanno avuto un peso nella sua carriera: da Riccardo Muti e Carlos Kleiber e da Claudio Abbado a Herbert von Karajan. Di quest’ultimo ricorda in particolare gli occhi: magnetici e azzurri. Di Kleiber invece adorava lo spirito bambino. “Di Abbado conservo solo bellissimi ricordi”, aggiunge, “abbiamo lavorato insieme tante volte, il suo gesto era straordinario, faceva capire tutto; era pignolo, esigente, non potevi tenere una nota più lunga. Muti aveva il suo caratterino con il passare del tempo è diventato più malleabile, ironico”.

IL RUOLO DI DESDEMONA NEL CUORE

Ci sono dei ruoli che Katia Ricciarelli conserva nel cuore. Come Desdemona, la co-protagonista del film Otello diretto da Franco Zeffirelli. La soprano tra l’altro è stata l’ultima a rivestire quei panni con Mario Del Monaco e la prima invece ad interpretare Desdemona con Placido Domingo. Dei suoi partner di spettacolo, oltre a José Carreras e Domingo, Katia ha speso belle parole anche per Luciano Pavarotti, parlando con Il Giorno: “Era divertente, simpatico, Domingo professionale. José Carreras, nonostante fossimo fidanzati, in scena pensava solo al lavoro, ma è giusto che sia così”. Il suo legame con Milano è iniziato invece negli anni Sessanta: la Ricciarelli aveva appena vinto il concorso Aslico e alla fine del decennio ha debuttato a Mantova, nei panni di Mimì nella Bohème. “Una città straordinaria“, afferma, “tutti dovrebbero prenderne ispirazione, è sempre stata d’avanguardia, oggi lo è più che mai, le nuove architetture l’hanno resa affascinante. Mi piace anche la gente che popola Milano attiva, ama lavorare si fanno i fatti propri, questa è una gran virtù“. Parlando d’amore, oggi di sicuro nel cuore della soprano c’è il cagnolino Ciuffi. Ha amato gli animali fin da bambina e portava sempre a casa i cuccioli che trovava per strada, anche se la madre si lamentava sempre. “Sembra un luogo comune”, sottolinea, “ma è proprio vero che l’amore che ricevi dagli animali è così intenso che supera quello degli uomini”.





