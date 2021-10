Katia Ricciarelli: “Mi manca una famiglia”/ GF Vip, la cantante è triste: “Sono sola”

Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, è una delle grandi protagoniste del reality, anche sui social media. Nelle ultime ore, infatti, la cantante lirica ha avuto un acceso battibecco con Carmen Russo, proseguito anche dopo la fine della puntata trasmessa in diretta su Canale 5 nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre 2021, ma ha anche confessato di attraversare un momento di profonda malinconia individuale.

Ad accorgersi di questo suo stato d’animo sofferente è stato il conduttore del programma, Alfonso Signorini, che le ha chiesto perché avesse mostrato segni di tristezza nel corso di una chiacchierata intavolata con Manila Nazzaro, con cui, peraltro, vanta un buon rapporto d’amicizia. L’artista non si è sottratta alla risposta, ma ha inizialmente tentato di dribblarla: “Manila mi ha fatto quasi piangere, perché secondo me è una bravissima ragazza. Ci siamo trovate… È stat0 un bell’incontro”. Signorini, però, da navigato direttore di giornale qual è, non si è fermato e ha nuovamente incalzato l’inquilina del GF Vip con un quesito analogo al precedente.

KATIA RICCIARELLI: “SONO TRISTE PERCHÉ SONO SOLA”

Per quale ragione Katia Ricciarelli, sempre così solare e “canterina” (celebri, ormai, i suoi gorgheggi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip), è parsa così malinconica? “Alfonso – ha risposto la donna –, sai benissimo che ho alle spalle una carriera per la quale ho sacrificato la mia vita privata e quindi mi manca una famiglia, sono sola”.

Una risposta che ha fatto emergere in maniera preponderante il lato umano della cantante, ricordando a tutti come il GF Vip sia sì un “gioco”, nel quale ogni concorrente prova ad arrivare alla finale seguendo una propria strategia, ma anche e soprattutto uno spaccato di vita quotidiana nel quale le persone, celebri e non, si mostrano in tutta la loro fragilità. Certo, la frase successiva di Carmen Russo, pronunciata dopo la diretta televisiva, non ha potuto che peggiorare la tristezza di Katia: “Se anche dovessi uscire, io ho una famiglia fuori, ho le mie cose”, ha puntualizzato, con la Ricciarelli che le ha risposto con un insulto, accusandola di avere messo il dito nella piaga per farle del male.

