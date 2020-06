Katia Ricciarelli/ “Milly Carlucci mi ha offerto Ballando con le stelle ma…”

Katia Ricciarelli si lascia andare ad una confessione davanti alle telecamere di Io e Te. Protagonista della trasmissione di Raiuno insieme a Pierluigi Diaco e Santino Fiorillo, l’artista, complimentandosi con Milena Vukotic che si è raccontata in un faccia a faccia intimo ed elegante, ha confessato di aver ricevuto da Milly Carlucci l’offerta per partecipare a Ballando con le stelle. La confessione è arrivata quando Milena Vukotic ha spiegato di aver accettato la sfida di Ballando con le stelle di cui è stata una grande protagonista dell’edizione 2019 classificandosi al terzo posto. L’attrice che ha studiato danza classica ha spiegato di essere stata facilitata dalla sua formazione nell’affrontare quella che, per lei, è stata una grande sfida. Nell’ascoltare le parole della Vukotic, la Ricciarelli ha così svelato perchè non ha mai ceduto alla corte di Milly Carlucci.

KATIA RICCIARELLI: “HO DETTO NO A BALLANDO CON LE STELLE”

Milena Vukotic ha ammesso di aver accettato la sfida di Ballando con le stelle perchè le piaceva l’idea di cimentarsi con alcuni stili della danza che in cui non si era mai cimentata. “Per me è un esempio chiarissimo di una grande artista e quando l’ho vista ballare, ho detto mamma mia. Quando me l’hanno offerto ho detto di no perchè ero sicura di non essere così professionista come lei”, ha detto la Ricciarelli. “Milly (Carlucci ndr) ti ha offerto di fare Ballando con le stelle?2, chiede Diaco alla Ricciarelli. “Qualche anno fa, ma non mi sono sentita di mettermi in gioco perchè non mi sentivo all’altezza un po’ per la figura rotonda”, ha aggiunto la Ricciarelli.



