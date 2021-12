Katia Ricciarelli: “Miriana? Non mi prenda per i fondelli”/ “Per me non conta più”

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ai ferri corti. La cantante lirica continua a non condividere l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai e, di fronte al rapporto con Biagio D’Anelli, la considera poco sincera e coerente. Dopo aver discusso con la Trevisan, risentita da una battuta fatta dalla Ricciarelli, quest’ultima si è sfogata con Davide Silvestri a cui ha confidato le proprie impressioni sulla Trevisan. In piscina, dopo una tombolota, Katia parla a lungo con Davide confessando i propri dubbi su Miriana.

“Io ho avuto da ridire da lei per il suo atteggiamento ‘vorrei ma non posso’, e io non lo accetto. Se vi piacete non c’è nulla di male, vivete la storia ma non con ipocrisia”, ha spiegato la Ricciarelli. Davide Silvestri, dopo averla ascoltata, si chiede perchè sia così interessata all’atteggiamento che Miriana ha nei confronti di Biagio. La Ricciarelli, così, ribadisce di volere chiarezza.

Katia Ricciarelli chiude con Miriana Trevisan

Durante la lunga conversazione con Davide Silvestri, Katia Ricciarelli non nasconde la delusione per l’atteggiamento con Miriana Trevisan con cui aveva già discusso in precedenza. “Parlava per se stessa, per la cosa tra loro due. Si stavano baciando. È stata sempre lei a venire da me. Tre volte l’ho perdonata. Avevo questo sentore di grande menzogna e così è stato. Poi l’ho sempre perdonata. Questa volta qua non me l’aspettavo”, ha detto la cantante.

“Ora che è in nomination ha trovato questa cosa da accusarmi. Va bene, io le mie idee non le cambio, per me lei è una persona che non conta più. Prima piange e poi si comporta così. […] Non mi va di essere presa per i fondelli, non sopporto da nessuno le bugie”, ha concluso la Ricciarelli.

