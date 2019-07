Katia Ricciarelli: il dolore per la perdita dell’amata cagnolina Dorothy

Katia Ricciarelli è stata una delle ultime ospiti ad intervenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, per l’edizione di quest’anno. La puntata verrà trasmessa da Rete4 in replica questa sera, domenica 21 luglio 2019, che ci mostrerà forse un lato inedito della vita privata dell’ex moglie di Pippo Baudo. L’occasione è legata alla recente perdita della Ricciarelli dell’amata cagnolina Dorothy, con cui aveva un legame speciale. Il motivo è particolare, visto che si ricollega alla famiglia dell’artista: “Lo sguardo che aveva e che mi scrutava… Mi piaceva davvero tanto credere che fosse lo sguardo di mia madre”. A volte quegli occhi diventavano severi, come se volesse rimproverarla. Come se la madre non l’avesse mai lasciata e continuasse a sorvegliarla tramite Dorothy, una sorta di sua rincarnazione. L’affetto che la Ricciarelli ha sempre nutrito per i cani l’ha spinta spesso a metterli al primo posto ed a ricevere persino delle critiche velate di chi le ha ricordato di poter fare molto di più dando le sue attenzioni ai bambini. “Anche ai cani”, ha sottolineato la cantante, “a tutti e due”. Clicca qui per rivedere il video di Katia Ricciarelli. Il Maurizio Costanzo Show ha fatto inoltre un regalo all’icona del piccolo schermo italiano, unendola ad un altro Big dello Stivale per un duetto inedito: sulle note di Felicità, la Ricciarelli ha preso virtualmente il posto di Romina al fianco del Leone di Cellino San Marco.

Katia Ricciarelli nasconde un passato tormentato

Katia Ricciarelli nasconde un passato tormentato, legato agli anni precedenti al suo fatale incontro con Pippo Baudo. Lo ha rivelato di recente a Io e te, parlando di quella volta in cui a soli otto anni si è esibita in un carcere di Rovigo. “Erano un po’ così, sbigottiti, penso che volessero vedere qualche bella ragazza”, ha affermato parlando della reazione ricevuta da un pubblico così particolare. Non c’è stato invece solo il rapporto con Baudo a farle battere il cuore, nonostante sia stato il grande amore della sua vita. Durante l’intervista, la Ricciarelli ha ricordato anche la corte artistica che le ha sempre fatto il marito di Maria Callas, Giovanni Battisti Meneghini. Solo un forte legame dovuto al lavoro, per quella carriera che doveva ancora decollare per la futura soprano di tanti successi. In realtà Meneghini non ha mai dimenticato il suo primo amore, tanto da scivolare in una piccola gaffes in uno dei suoi incontri con Katia. “Si è fermato davanti al cimitero e mi ha chiamata Maria”, ha rivelato parlando di un episodio in particolare.

