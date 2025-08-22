Morte Pippo Baudo, Katia Ricciarelli esagera e scoppia la polemica. Candela la smonta pubblicamente dopo le accuse choc.

Katia Ricciarelli si trova al centro delle polemiche dopo le recenti dichiarazioni su Pippo Baudo. La cantante si era definita indignata per aver saputo della morte dell’ex marito dai media, come tutti i cittadini. Le sue parole sono state considerate controverse, soprattutto secondo Giuseppe Candela che è intervenuto spiegando di trovare assurde le sue pretese. Ma andiamo con ordine. Dal 1986 fino al 2004 Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati sposati.

Alla fine del loro matrimonio, però, è successo il caos. La rottura sofferta li ha portati a non parlarsi per diversi anni, per poi arrivare ad una strana pace all’Arena di Verona dove i due si erano abbracciati per porre fine alle discordie. Da quel momento, però, i rapporti non sono migliorati affatto, e sebbene avessero sepolto i vecchi attriti, non hanno mai recuperato una buona relazione. Dopo la morte di Pippo Baudo, molti hanno trovato incoerenti le parole di Katia Ricciarelli, che secondo alcuni si sarebbe comportata in modo inadeguato.

Katia Ricciarelli, Candela attacca: “Non gli parlava da anni“

Katia Ricciarelli ha criticato duramente le persone attorno a Pippo Baudo negli ultimi periodi della sua vita. “Non aveva intorno le persone giuste, è stato attorniato da chi voleva tenerlo all’oscuro di tante cose“, ha detto la cantante sul conduttore siciliano. Dopo tali dichiarazioni Giuseppe Candela è intervenuto e ha detto la sua considerando lo sfogo decisamente fuori luogo: “Katia Ricciarelli non parlava da anni con Baudo“, ha spiegato, “Avevano roto male (non serve entrare nei particolari ma ci siamo capiti)“.

E ancora: “Sono giorni che si indigna perchè un minuto dopo la morte non hanno avvisato una che non vedevano e sentivano da anni. A volte sarebbe meglio tacere“. Giuseppe Candela non si è quindi trattenuto nei confronti della cantante, la quale non ha nemmeno partecipato ai funerali di Pippo Baudo tenutisi a Militello Val di Catania. Il motivo? Katia Ricciarelli ha detto di non star bene fisicamente.