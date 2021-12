Katia Ricciarelli non abbandona il GF Vip?/ Resta per Soleil: “Natale qui con te”

Katia Ricciarelli pronta a lasciare il GF Vip?

Dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip in cui è stato annunciato il prolungamento del programma (fino al 14 marzo), Katia Ricciarelli ha annunciato il suo addio alla casa, per impegni lavorativi nel periodo natalizio. Manila Nazzaro e Soleil Sorge, molto legate alla cantante lirica, sono rimaste molto turbate dalla notizia dell’abbandono di Katia. “Senza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via Katia e va via un terzo della mia presenza qui dentro”, ha detto la ex Miss Italia. “Non so se ce la faccio”, ha replicato l’influencer italo-americana che ha anche detto alla Ricciarelli di voler uscire dal programma. Ma a poche ore dalla puntata di oggi, lunedì 13 dicembre, in cui i concorrenti dovranno decidere se continuare il loro percorso all’interno della casa o abbandonare il reality prima della fine, Katia Ricciarelli sembra aver cambiato idea.

Katia Ricciarelli resta per Soleil Sorge?

Nelle ultime ore, infatti, sembra che Katia Ricciarelli abbia cambiato idea: resterà quindi nella casa del Grande Fratello Vip nonostante i suoi impegni lavorativi? Dopo aver visto Soleil Sorge ancora in lacrime, la cantante lirica ha abbracciato con affetto la ragazza e le ha sussurrato all’orecchio: “Lo faccio qui con te il Natale…”. L’influencer è rimasta senza parole e la Ricciarelli ha aggiunto: “Anche l’ultimo dell’anno… vederti così…”, facendo intendere che le lacrime di Soleil l’abbiano portata a rivedere la sua decisione. Nonostante la differenza di età Katia e Soleil hanno legato molto nella casa e la soprano è sempre stata vicina alla Sorge nei momenti più difficili del suo percorso, pronta anche a consigliarla sul suo rapporto con Alex Belli. “Sei il ricordo più bello del mondo”, ha detto Soleil nei giorni scorsi a Katia. Clicca qui per vedere il video tra Katia e Soleil

