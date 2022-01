Katia Ricciarelli non espulsa e provvedimenti per altri concorrenti?/ Indiscrezioni..

Nessuna espulsione per Katia Ricciarelli e provvedimenti disciplinari per gli altri concorrenti tra i quali dovrebbe esserci Lulù Selassiè. Sono queste le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera pubblicate da TvBlog. Nonostante la protesta del pubblico che, di fronte a determinate frasi di Katia Ricciarelli, soprattutto nei confronti di Lulù, chiede a gran voce la squalifica della cantante, non ci sovrebbe essere alcuna squalifica.

Tuttavia, non sono esclusi dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri vipponi come aveva annunciato lo stesso Alfonso Signorini nella scorsa puntata. Soleil Sorge e Lulù Selassiè sono le concorrenti che, nella scorsa puntata, durante il momento delle nomination, hanno creato scompiglio in diretta portando Signorini ad intervenire così: “Se continuate a urlare non sentite me. Allora Soleil chi nomini e perché? Silenzio gli altri! […] In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”. Provvedimenti, dunque, che a quanto pare saranno adottati questa sera.

Katia Ricciarelli resta nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Se nelle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, molti concorrenti sono stati squalificati per diverse ragioni, con l’edizione attualmente in onda, Alfonso Signorini ha scelto di essere più tollerante valutando caso per caso. Di fronte alle affermazioni di Katia Ricciarelli, tuttavia, il pubblico chiede la squalifica immediata che, tuttavia, stando alle anticipazioni raccolte da TvBlog, non ci sarà.

Ad essere punita, invece, potrebbe essere il linguaggio di Lulù Selassiè. Il pubblico, tuttavia, è già pronto a protestare. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Quali vipponi saranno puniti? Sia Katia Ricciarelli che Lulù Selassiè finiranno in nomination d’ufficio lasciando la scelta finale al pubblico? Lo scopriremo nel corso della puntata.

