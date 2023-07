Katia Ricciarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip 8? L’indiscrezione bomba: “È in pole position”

GF Vip 8, l’indiscrezione su Katia Ricciarelli come nuova opinionista

Il Grande Fratello Vip 8, in partenza dal prossimo settembre, è ancora in fase di programmazione ma prendono forma sempre più indiscrezioni su chi popolerà il ricco cast della nuova edizione. Il parco opinionisti è pronto per essere completamente rinnovato, con gli addii ormai noti di Sonia Bruganelli e Orietta Berti: la prima dopo due anni consecutivi sulla poltrona della trasmissione, la seconda appena un anno dopo il suo debutto da opinionista. Ma chi prenderà il loro posto?

Tra le voci e i rumors circolanti in quest’ultimo periodo si sta facendo strada un nome che avrebbe del clamoroso. A riportare lo scoop è il giornalista Giuseppe Candela, che su Twitter ha scritto: “Voice turn over! Capitolo opinionisti Grande Fratello Mix. Fuori Orietta Berti (direzione Io canto), in pole position per quella poltrona una ex concorrente: Katia Ricciarelli! Ma davvero non c’era di meglio?“. Potrebbe essere dunque la cantante lirica, ex concorrente del reality nell’edizione vinta da Jessica Selassié, a sedersi su una delle poltrone da opinionista vacanti?

GF Vip 8: certezza Signorini, incognita opinionisti e un cast variegato

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, nulla è ancora ufficiale sul Grande Fratello Vip 8. La certezza, però, è che la prossima edizione subirà una vera e propria rivoluzione rispetto al corso delle ultime stagioni. Alla conduzione confermato Alfonso Signorini e, in attesa di scoprire chi saranno gli opinionisti e se verrà confermata Giulia Salemi nel ruolo di regina dei social in studio, emergono i primi nomi che popoleranno la Casa di Cinecittà a partire da settembre.

Sarà un cast ricco e variegato, che porterà sotto i riflettori non solo i grandi volti Vip dello spettacolo, della televisione, del cinema, della musica e dello sport, ma anche alcuni concorrenti Nip. Persone comuni che, in questo periodo, si stanno sottoponendo ai casting in giro per l’Italia nella speranza di ben figurare e di diventare a tutti gli effetti nuovi ‘Vipponi’. L’estate è da poco cominciata, ma la macchina organizzativa della nuova stagione televisiva sembra ormai ben avviata.

