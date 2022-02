Katia Ricciarelli, nuovo scivolone “Sembrano due paralitici”/ Squalificata? Soleil…

Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la battuta fatta ad Antonio Medugno e Gianluca Costantino che ha scatenato la reazione del pubblico del reality, la cantante è l’autrice di un’altra frase che sta scatenando durissimi commenti sui social. Tutto è accaduto durante la realizzazione di un quadro richiesto dal Grande Fratello. Per la prova artistica, i concorrenti si sono divisi in gruppi. Quello della Ricciarelli comprendeva Soleil Sorge, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. I quattro vipponi, per la realizzazione del quadro, si sono ritrovati in veranda.

Insieme hanno deciso di creare un quadro rappresentativo dell’amore libero. A disegnare è stata Soleil che ha dato sfogo alla propria creatività disegnando varie coppie sulla tela bianca. Nel vedere i disegni dell’influencer, la Ricciarelli si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato la bufera sui social.

Katia Ricciarelli rischia la squalifica? Soleil Sorge prende posizione

“Devi farli da uomo, devi fare un po’ di muscolo sul braccio. Sembrano due paralitici“, ha detto Katia Ricciarelli mentre guardava il disegno di Soleil Sorge. La frase della cantante non è passata inosservata alle orecchie dell’influencer che l’ha immediatamente richiamata all’ordine: “Katia basta, non esagerare anche tu”, è stato il commento di Soleil che ha poi continuato a disegnare.

Le parole della Ricciarelli hanno scatenato la bufera sul web. Gli utenti, oltre ad aver pubblicato il video, chiedono nuovamente un provvedimento disciplinare nei confronti della cantante com’era accaduto alcune settimane fa quando, in seguito ad una lite con Lulù Selassiè, si era lasciata andare a frasi infelici. Per il momento, tuttavia, pare che non ci siano provvedimenti in arrivo: il televoto per regalare il primo posto da finalista ad uno tra Davide Silvestri, Delia Duran, Manila Nazzaro e la stessa Ricciarelli è ancora aperto.

