Katia Ricciarelli “Oppini e Zorzi stavano insieme?”/ “Sembravano più di amici…”

Nella casa del Grande Fratello Vip, come ogni anno, sulle pareti della casa sono appese le fotografi dei concorrenti della precedente edizione. Guardando le foto Katia Ricciarelli ha chiesto a Giacomo Urtis, concorrente anche della scora edizione, se Francesco Oppini e Tommaso Zorzi fossero stati insieme. “Stavano insieme? Non Pierpaolo e Giulia, Francesco Oppini e… è fidanzato? Quando erano dentro sembravano più di amici ma lo facevano credere”, ha chiesto la soprano indicato alcune delle foto sulle pareti della casa. Giacomo Urtis, che ha vissuto alcune settimane dentro la casa con Oppini e Zorzi, ha detto un quadro molto chiaro della situazione: “Se stavano insieme? Nooo, erano molto amici. Sembrava di più? Può essere… forse dava quell’idea ma erano molto amici”.

Giacomo Urtis: “Erano molto amici”

Giacomo Urtis ha poi fatto il punto della situazione sullo stato sentimentale di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: “Oppini sta con una ragazza, era già fidanzato con una ragazza molto carina e Tommaso Zorzi sta con un ragazzo che si chiama Tommaso, un ballerino che ha fatto Amici di Maria lo scorso anno”. Il figlio di Alba Parietti, infatti, è fidanzato con Cristina Tomasini, mentre il vincitore del GF Vip 5 da qualche mese è legato al ballerino Tommaso Stanzani. Sui social in molti hanno apprezzato la sincerità del chirurgo estetico: “Meno male che almeno ha detto la verità, che sembrava ma non lo erano, altrimenti qua non se ne esce più!”, “Semplicemente la verità, bravo Giacomo” e “Giacomo molto attento bravo”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

