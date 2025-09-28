Katia Ricciarelli perché è finita con Pippo Baudo? Dalle voci sui tradimenti al gioco d'azzardo: "Non parlavamo più"

La morte di Pippo Baudo ha riparto i cassetti dei ricordi di Katia Ricciarelli. La cantante soprano non dimentica gli anni felici vissuti al fianco di Pippo Baudo, anche se la loro relazione si è conclusa nel 2004 per diversi motivi spuntati a galla nel corso degli anni, si è vociferato anche di tradimenti da parte del compianto conduttore e del vizio del gioco della Ricciarelli che non avrebbe contribuito alla serenità della coppia.

La versione ufficiale rilasciata da Katia Ricciarelli, con l’artista che parlò di problemi di comunicazione e una distanza sempre più importante, visto che i due erano spesso lontani per questioni di lavoro. “Non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Quando ho letto della morte non credevo fosse vero, visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte” le parole di Katia Ricciarelli che non dimentica il ventennio trascorso al fianco di Pippo Baudo, che sposò in Sicilia nel lontano 1986.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, il matrimonio da sogno

La fine della storia d’amore tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli risale al 2004, al quale hanno seguito altri anni di silenzi e tensioni. Ma pochi anni di distanza dal 1990, più precisamente nel 1986, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sposarono a Militello in Val di Catania, con una cerimonia da principi, con i dettagli della cerimonia riportati da Vanity Fair:

“Una festa di nozze da duemila invitati, torte a 10 piani, una cassata siciliana di 180 chili sovrastata dagli sposini di zucchero, gardenie, mimose e ginestre bianche, l’orchestra d’archi inviata dalla Scala, 3 camion frigorifero pieni di tartine”. E tra gli altri dettagli non si può non citare il menu nei due dialetti degli sposi, sia in veneto che in siciliano. Di quel matrimonio è rimasto poco, se non un affetto che Katia Ricciarelli ha continuato a provare nei confronti di Pippo Baudo e che il presentatore ha ricambiato.

