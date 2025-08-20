Perché Katia Ricciarelli è assente al funerale di Pippo Baudo? L'ex moglie del celebre conduttore ha deciso di non andare: i motivi

Tra i tanti volti presenti al funerale di Pippo Baudo mancherà una delle donne più importanti della sua vita: l’ex moglie Katia Ricciarelli. La cantante è stata per ben 18 anni la sua compagna di vita, dopo il matrimonio celebrato nel 1986. Un amore grande che si è però concluso con amarezza, anche se il conduttore e la cantante hanno mantenuto negli anni buoni rapporti. Motivo per il quale spiazza sapere che lei non sarà presente all’ultimo saluto a Baudo; ma perché? Quali sono i motivi dietro questa scelta?

Katia Ricciarelli ha salutato Pippo Baudo pochi giorni fa, quando è stata allestita la Camera Ardente a Roma. In quell’occasione, la cantante è apparsa vistosamente provata dal dolore per la perdita dell’ex marito, tanto che al suo fianco, a sostenerla, c’è stata Mara Venier. È stato questo l’ultimo saluto di Ricciarelli a Baudo, visto che lei stessa ha ammesso che non sarà ai funerali. Il motivo? “Non sto bene”, ha rivelato.

Ai microfoni de La Verità, Katia Ricciarelli ha spiegato che non sarà al funerale di Pippo Baudo per problemi di salute: “Non vado, non sto bene. – ha esordito, spiegando cosa le è successo – L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello (città in cui sarà sepolto il conduttore, ndr) è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore”, ha fatto sapere ancora la cantante, che ha poi sollevato una polemica, dichiarando di non essere stata avvisata da Dina Minna, segretaria di Baudo, della sua morte. “Le ho detto: ‘Telefonarmi no?’ E lei niente.” ha tuonato la cantante, manifestando apertamente il suo dissenso.