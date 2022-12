Katia Ricciarelli, perché non ha avuto figli?/ “Mi manca una famiglia, sono sola”

Katia Ricciarelli: perché non ha avuto figli?

Katia Ricciarelli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 14 dicembre, di Oggi è un altro giorno. La cantane lirica è stata legata 13 anni al tenore José Carreras e sposata per quasi 20 anni con Pippo Baudo, ma non ha avuto figli. “Che cosa mi è mancato nella vita? Dovrei dire i figli” aveva risposto la diretta la cantante durante una intervista concessa al programma Belve, accennando al fatto che lei non è mai diventata mamma durante la lunga relazione con Baudo che, invece, dal canto suo era già padre di due figli. Prima di lei, infatti, il conduttore era stato con Mirella Adinolfi, con la quale ha avuto un figlio, era stato sposato con Angela Lippi, dalla quale aveva avuto un’altra figlia, e poi era stato insieme ad Alida Chelli e Adriana Russo.

Katia Ricciarelli: “Un figlio? Se non è venuto, doveva essere così”

All’inizio della relazione con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli rimase incinta ma il conduttore le avrebbe chiesto di interrompere la gravidanza: “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Quindi sono stata punita, è giusto che sia andata così. Non do più colpe a me stessa o a Pippo, è un qualcosa che aveva deciso il destino”, ha detto a Belve. Katia Ricciarelli non ha più avuto digli: “Se non è venuto, doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”, ha concluso nell’intervista con Francesca Fialdini. Nella casa del Grande Fratello Vip, la Ricciarelli ha più volte detto di sentire la mancanza di una famiglia tutta sua: “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola”.

