Katia Ricciarelli, perchè non ha avuto figli?/ “Sono stata punita”

Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, parla spesso della solitudine spiegando agli altri concorrenti di sentire la mancanza di una famiglia tutta sua. “Sono una donna sola”, ha dichiarato più volte non nascondendo che un figlio è ciò che le manca di più. L’amore, tuttavia, nella vita della Ricciarelli non è mai mancato. La diva della lirica italiana ha avuto due grandi amori: Josè Carreras e Pippo Baudo. Amori che, tuttavia, non sono stati coronati da un figlio. In un’intervista rilasciata Belve, il programma di Francesca Fagnani, la Ricciarelli, parlando del matrimonio con Pippo Baudo, svelò anche alcuni dettagli sulla mancata maternità.

“Se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”, ammettendo di sentire fortemente la mancanza di un figlio.

Katia Ricciarelli e la mancanza di un figlio

C’è stato, tuttavia, un momento in cui il desiderio di avere un figlio si sarebbe potuto realizzare. All’epoca Katia Ricciarelli era sposata con Pippo Baudo il quale, tuttavia, le avrebbe chiesto di interrompere la gravidanza. “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, inoltre, parlando della mancanza di una famiglia tutta sua, la Ricciarelli ha aggiunto: “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola”.

