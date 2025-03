Katia Ricciarelli è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di Silvia Tofffanin. La cantante lirica è pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla vita professionale a quella privata a pochi giorni da una intervista rilasciata a “Un giorno da pecora” che tanto ha fatto discutere. Il motivo? Alla Ricciarelli è stato domandando “chi è il politico più affascinante” e la cantante e personaggio televisivo, ex moglie di Pippo Baudo, non si è tirata indietro, anzi ha risposto Antonio Tajani. “Se dovessi scegliere qualcuno alla mia età, sceglierei uno che mi dà serenità” – ha detto la Ricciarelli che senza battere ciglio ha fatto il nome di Antonio Tajani descritto dalla soprano come un “signore che mette tranquillità”.

Una carriera importante e straordinaria quella di Ricciarelli che ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo cantando con grandissimi nomi della musica italiana ed internazionale. Ancora oggi, all’età di 79 anni, ha ancora tanto da dire e non nasconde che il suo bisogno primario è il pubblico “senza sono niente”.

Katia Ricciarelli: “Sanremo? Il mondo va avanti e bisogna adeguarsi”

Il palcoscenico è sempre stato il più grande amore di Katia Ricciarelli che dalle pagine de Il Messaggero ha confessato: “il teatro può essere grande o piccolo, possono esserci mille o trecento persone, ma quando si spengono le luci non conta più niente”. La cantante soprano ha parlato anche del Festival di Sanremo rivelando però di sentire la mancanza dei precedenti in cui al centro di tutto c’erano gli interpreti e le canzoni. “Il mondo va avanti e bisogna adeguarsi, ci mancherebbe, ma la Canzone con la C maiuscola è quella che si canta anche 50 anni dopo, che non si dimentica mai” – ha detto la cantante. Non solo, la Ricciarelli ha qualcosa da ridire anche sulla musica lirica di oggi: “negli ultimi anni mi è capitato di sedermi e di alzarmi prima della fine e andare via”.

Infine impossibile non parlare del matrimonio con Pippo Baudo a cui è stata legata per 13 lunghi anni. Un amore importante per entrambi che nel corso del tempo sono riusciti anche a recuperare un rapporto pur percorrendo due strade differenti. “Ci vogliamo bene, l’affetto resta ” – ha detto la soprano.