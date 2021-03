Katia Ricciarelli/ Pippo Baudo? Due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre (Domenica In)

L’immensa Katia Ricciarelli sarà fra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 28 marzo, di Domenica In. Dopo averci fatto ascoltare la sua splendida voce a “Il cantante mascherato”, e dispensato consigli al programma “Io e Te”, il noto soprano torna negli studi di casa Rai, presso il salotto domenicale di Mara Venier. Ovviamente non si potrà non parlare del suo storico ex marito Pippo Baudo, volto noto della tv pubblica da una vita, e di cui la stessa Katia Ricciarelli aveva parlato lo scorso dicembre, a fine 2020: “Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie”.

I due si erano sposati il 18 gennaio del 1986, quasi vent’anni d’amore fino alla separazione del 2004 e al divorzio tre anni dopo. Si erano persi di vista per un po’, poi ad ottobre 2019, in occasione del compleanno di lei, si erano incontrati di nuovo: “Eravamo ospiti all’Arena di Verona. Ci siamo salutati… Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre. Da quel giorno è cambiato tutto. Con Pippo sono in contatto costante”.

KATIA RICCIARELLI E LA PAURA PER IL COVID

Parlerà sicuramente di Pippo Baudo Katia Ricciarelli, e nel contempo non potrà non affrontare il tema pandemia covid, lei che qualche tempo fa a La Vita in Diretta aveva confessato di vivere questo periodo con forte angoscia: “Ho molta paura, perché è già passato un anno. Sono stata bravissima, ho osservato tutti i regolamenti, e non so come finirà. Sono terrorizzata perché non vedo vie di uscita. Per i vaccini ancora non si sa. Ho paura, tanta paura: terrore”“. Un sentimento condiviso da milioni di altri italiani che non riescono ad intravedere la tanto attesa luce in fondo al tunnel, nonostante passino le settimane.

Katia Ricciarelli, il cui nome all’anagrafe è Catiuscia Maria Stella, è nata a Rovigo nel 1946, cresciuta solamente dalla madre dopo che il papà si era arruolato come volontario nella campagna di Russia. Ha avuto fin da giovanissima la passione per il canto, e non potendo permettersi solo di studiare ha svolto diversi lavori fra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi, prima di riuscire a realizzare il suo sogno che le permise tra l’altro di conoscere il suo primo grande amore, il tenore José Carreras, fidanzato prima di Pippo Baudo.



