Katia Ricciarelli preoccupata per Soleil “Devi reagire”/ Lei piange per Alex Belli e…

Katia Ricciarelli è preoccupata per Soleil Sorge. Quanto accaduto ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip ha sconvolto un po’ tutti ma l’influencer in particolare. Con l’uscita di Alex Belli dalla Casa, l’umore della Sorge sembra essere a terra, tanto da non voler lasciare il letto. Se ne accorge proprio Katia che decide di raggiungerla in camera e cercare di tirarla giù dal letto e su di morale.

Miriana Trevisan Vs Soleil "Alex Belli influenzato da lei"/ Gianmaria "Sto con lui!"

“Dai piccola, devi reagire!”, inizia la cantante, scuotendola da sotto le coperte. “Non puoi stare qui in letargo tutto il giorno”, la fa notare. Il tono è dolce, come quello di una madre realmente preoccupata per sua figlia. Soleil si alza e rimane seduta al centro del letto, mentre Katia continua a distrarla un po’, chiacchierando del più e del meno.

Soleil Sorge piange disperata per Alex Belli/ Consolata da Sophie Codegoni rivela...

Soleil delusa da Alex Belli, Katia Ricciarelli felice della sua uscita: “Non ne potevo più”

Proprio questa mattina, Soleil Sorge ha raccontato ad alcune compagne i suoi sentimenti dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa. “Io di base ero affezionata per l’amicizia e il rapporto che avevamo. Non ho mai voluto andare oltre non avrei mai voluto che lasciasse sua moglie perché io non voglio lui prima di tutto e poi ho un’altra persona con cui ho di più. – ha tenuto a precisare, continuando – Mai avrei dovuto oscillare, non ho mai oscillato in realtà. Tutte le mie delusioni e le rabbie sono dovute al fattore amicizia, umano, quello che mi ha deluso.” Se Soleil è delusa, Katia però è più che felice che Alex sia andato via: “ci ha trattati tutti come dei cretini. Ci ha intossicati. Non ne potevo più”, ha infatti tuonato.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge "Alex Belli e Delia Duran? Cornuti e felici"/ "Sono disposti a tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA