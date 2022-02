Katia Ricciarelli prima finalista al Grande Fratello Vip?/ “Barù per me è un mistero”

Katia Ricciarelli e lo scontro con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli, attualmente nel gruppo dei nominati per la finale del Grande Fratello Vip, in questi giorni deve fare i conti con alcuni scontri e chiarimenti. Se da un lato, infatti, durante la prova d’arte ha avuto di che discutere con Soleil Sorge, dall’altro ha avuto un po’ di cose da chiarire con Manila Nazzaro. Ricorderete infatti che, per un certo tempo, il trio formato da Katia, Manila e Soleil sembrava molto unito e solidale. Gradualmente, abbiamo assistito a nuove dinamiche, che hanno coinvolto anche il legame tra il soprano e le due compagne.

Lo scontro con Soleil, avvenuto durante la realizzazione delle opere d’arte per la prova assegnata ai Vipponi, ha toccato il tasto dell’igiene. Effettivamente Soleil è sotto osservazione da parte degli altri inquilini per via della scarsa attenzione alla pulizia. La Ricciarelli ha colto quindi il pretesto della fase di creazione artistica per stigmatizzare la sporcizia con la quale la Sorge sembrerebbe convivere senza problemi. Questo appunto non è stato affatto gradito da Soleil, tanto da suscitare come reazione un dito medio.

Il confronto ed il chiarimento con Manila Nazzaro, ma è veramente tutto ok tra e due?

Da uno scontro a un chiarimento: in camera, Katia Ricciarelli ha potuto raccogliere la recriminazione di Manila Nazzaro, che ha detto di aver sentito la cantante lirica più distaccata da lei nell’ultimo periodo. Dopo aver esposto le proprie ragioni, le due donne si sono rappacificate, valutando la loro amicizia meritevole di continuare nonostante i loro ormai risaputi alti e bassi.

In questa fase del Grande Fratello Vip, con le nomination per entrare in finale in corso, è difficile capire se questo genere di confronto e il conseguente armistizio non facciano parte di una tattica di gioco che punti ad ingraziarsi i favori del pubblico votante. Considerato che anche Manila è nel gruppo dei votabili per l’ingresso in finale, la prossima diretta ci dirà se questa presunta strategia sarebbe stata davvero messa in atto dalla Vippona e soprattutto chi l’avrà spuntata alla fine.

Katia “Per me è un mistero comunque Barù”

Katia Ricciarelli negli ultimi giorni si è rivelata essere una buona ascoltatrice per Jessica Selassié, sempre più in crisi con Barù e confusa dal suo atteggiamento altalenante. La cantante lirica ha ascoltato con attenzione le osservazioni della principessa etiope per poi commentare: “Per me è un mistero comunque Barù”. La Ricciarelli dopo aver ascoltato lo sfogo di Jessica ha continuato a non comprendere il comportamento del Vippone: “In fondo è un uomo giovane, quindi…”, ha aggiunto.

Il comportamento di Barù al Grande Fratello Vip ha insospettito Katia ha commentato: “Lui dice che è innamorato di un’altra, ma qua dentro proprio…”. Jessica l’ha interrotta precisando: “Qua dentro no”. La Selassié si è chiesta se fosse lei il problema per via della suo eccessivo coinvolgimento: “Può darsi che abbia avuto dei precedenti”, ha commentato Katia distrattamente, senza però riuscire a dare una motivazione.

