Katia Ricciarelli, prima nomination suggerita al GF Vip?/ Il sospetto su Alex Belli

Prime strategie nella Casa del Grande Fratello Vip? La nuova edizione condotta da Alfonso Signorini ha avuto inizio ieri, con l’ingresso dei primi concorrenti di quest’anno, ma la produzione ha voluto testare le personalità sin da subito. Per questo ha messo alla prova tutti con una prima nomination, par alcuni addirittura palese. La prima a fare il suo nome, nel segreto del confessionale, è stata Katia Ricciarelli.

Alla porta del confessionale, la cantante lirica è stata accompagnata da Alex Belli, con il quale pare sia già nata una simpatia. I due hanno infatti chiacchierato spesso nel corso della serata, rimanendo seduti vicini. Così, quando Katia si è spostata per fare la nomination, potrebbe aver chiesto il suggerimento di Belli per il nome da fare.

Katia Ricciarelli e Alex Belli già ‘alleati’ contro Manila Nazzaro?

Prima di fare il suo ingresso nel confessionale, pare infatti che la Ricciarelli abbia chiesto ad Alex Belli chi fosse la persona che aveva pensato di nominare. Va infatti ricordato che Signorini ha chiesto solo alle donne di fare le nomination, e non agli uomini. Belli avrebbe dunque suggerito il nome di Manila Nazzaro. Una volta sola con Signorini, la Ricciarelli si è prima detta confusa, dicendo di non sapere che nome fare, poi però il nome è arrivato: quello di Manila Nazzaro. I telespettatori che hanno assistito alla scena in diretta hanno perciò trovato la scelta non una casualità: Katia avrebbe dunque seguito il suggerimento di Alex, dando il via alla prima ‘alleanza’ nella Casa.

